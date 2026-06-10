به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، شبنم رادان امروز چهارشنبه 20 خرداد 1405، با اعلام این خبر افزود: در چارچوب این رویداد فرهنگی و آموزشی، کارگاه‌های تخصصی «بسته‌بندی خلاقانه و پایدار محصولات صنایع‌دستی» در نقاط مختلف جزیره قشم برگزار خواهد شد و این کارگاه‌ها با تمرکز بر آموزش روش‌های نوین بسته‌بندی، طراحی هویت بصری محصولات و بهره‌گیری از مواد سازگار با محیط‌زیست، زمینه ارتقای کیفیت عرضه و بازاریابی آثار هنرمندان و صنعتگران محلی را فراهم می‌کند.



او ادامه داد: بسته‌بندی مناسب، علاوه بر حفاظت از محصولات صنایع‌دستی، نقش مهمی در افزایش ارزش افزوده، جذب مشتریان داخلی و خارجی و تقویت برند صنایع‌دستی جزیره قشم ایفا می‌کند و آموزش شیوه‌های خلاقانه و استاندارد بسته‌بندی به عنوان یکی از حلقه‌های مهم توسعه بازار صنایع‌دستی در دستور کار قرار گرفته است.



رئیس اداره صنایع دستی سازمان منطقه آزاد قشم اظهار کرد: این کارگاه‌ها به عنوان برنامه‌های هفته صنایع دستی این مدیریت و سازمان منطقه آزاد قشم و در روستاهای کووه‌ای، سرریگ و شهر تاریخی بندر لافت برگزار می‌شود و این رویداد تلاش دارد با تلفیق دانش روز طراحی و ظرفیت‌های فرهنگی بومی، مسیر تازه‌ای برای معرفی هنرهای سنتی و صنایع‌دستی جزیره به بازارهای ملی و بین‌المللی ایجاد کند.



رادان در پایان تصریح کرد: رویداد «گماش» همچنین فرصتی برای معرفی گنجینه‌های میراث انسانی قشم و انتقال دانش و مهارت‌های سنتی به نسل‌های آینده به شمار می‌رود؛ رویدادی که در کنار بزرگداشت هنرمندان پیشکسوت، بر توانمندسازی فعالان صنایع‌دستی و توسعه پایدار جوامع محلی تأکید دارد و جزیره قشم به عنوان یکی از مهم‌ترین کانون‌های صنایع‌دستی جنوب ایران، با برخورداری از رشته‌هایی همچون گلابتون‌دوزی، خوس‌دوزی، حصیربافی و... که ظرفیت قابل توجهی برای توسعه اقتصاد خلاق و گردشگری فرهنگی دارد و برگزاری چنین برنامه‌هایی می‌تواند نقش مؤثری در رونق بازار تولیدات بومی و افزایش درآمد هنرمندان ایفا کند.

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