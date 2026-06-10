پروژه شمس تبریزی خوی در کانون توجه قرار دارد

بهگزارش خبرنگار میراث آریا، در ادامه نظارتهای مستمر از روند اجرای پروژه تاریخیفرهنگی شمس تبریزی خوی، مرتضی صفری، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی به همراه معاونان و کارشناسان ادارهکل ۲۰ خردادماه از این پروژه بازدید کرد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی در این بازدید با اشاره به اهمیت شمس تبریزی به عنوان یکی از شخصیتهای برجسته تاریخ و فرهنگ ایران، بر لزوم حفظ و احیای میراث فرهنگی مرتبط با وی تأکید کرد و گفت: این پروژه نه تنها به تقویت هویت فرهنگی منطقه کمک میکند، بلکه میتواند بهعنوان یک جاذبه گردشگری مهم برای ایران در سطح جهانی عمل کند.
صفری همچنین از پیشرفتهای انجام شده در پروژه ابراز رضایت کرد و خاطرنشان کرد: همکاری نزدیک با سایر دستگاهها میتواند به تسریع روند اجرای پروژه کمک کند تا این پروژه تا شهریورماه سال جاری به بهرهبرداری برسد.
او در پایان این بازدید، از تمامی دستاندرکاران پروژه خواست تا با جدیت و دقت بیشتری به کار خود ادامه دهند تا بتوانند این پروژه تاریخیفرهنگی را به بهترین شکل ممکن به بهرهبرداری برسانند و در راستای معرفی هر چه بهتر فرهنگ غنی ایرانی گام بردارند.
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