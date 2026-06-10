آیدین رحمانی رضائیه، شهردار ارومیه، در گفتوگو با خبرنگار میراث آریا، با تأکید بر پایان یافتن انتظار ۳۲ ساله شهروندان برای ساماندهی هسته مرکزی شهر، از آغاز رسمی عملیات اجرایی پروژه سرمایهگذاری میدان امام خمینی(ره) خبر داد و اظهار کرد: این پروژه که با حمایت ویژه استاندار آذربایجانغربی و با همکاری ادارهکل میراثفرهنگی استان و شورای اسلامی شهر کلید خورده، گامی بلند در مسیر بازآفرینی شهری و احیای میراث ماندگار ارومیه محسوب میشود.
او با اشاره به وسعت ۲۷ هزار مترمربعی و سرمایهگذاری ۶ هزار میلیارد تومانی این طرح، هدف اصلی آن را باززندهسازی بافت تاریخی و ارتقای جذابیتهای گردشگری در قلب شهر عنوان کرد.
شهردار ارومیه تصریح کرد: میدان امام(ره) بهعنوان یکی از نمادهای هویتی ارومیه، نیازمند رویکردی حفاظتی و در عین حال مدرن بود تا بتواند نقش خود را به عنوان کانون گردشگری شهر بازپس گیرد.
رحمانی رضائیه در تبیین دستاوردهای این طرح برای صنعت گردشگری اظهار کرد: احیای بافت سنتی بازار تاریخی ارومیه، راهاندازی سراهای فرهنگی و تجاری با حفظ معماری بومی و تقویت پیوندهای فرهنگی در این محدوده، از محورهای اصلی این پروژه است و این اقدامات نه تنها موجب پویایی مرکز شهر میشود، بلکه با ایجاد ظرفیتهای نو برای میزبانی از گردشگران و اشتغالزایی برای حدود ۲هزار نفر، ارومیه را به یکی از قطبهای اصلی جذب گردشگر در منطقه تبدیل خواهد کرد.
او گفت: امید است با اجرای کامل این طرح، علاوه بر رونق اقتصادی، سرزندگی و روح تاریخی به هسته مرکزی شهر بازگردد و این میدان بهعنوان ویترینی از هویت و میراثفرهنگی آذربایجانغربی در دسترس همگان قرار گیرد.
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