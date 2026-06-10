به گزارش میراث آریا، امروز چهارشنبه ۲۰ و فردا پنجشنبه ۲۱ خردادماه در اردبیل، نیمه شمالی آذربایجان‌های غربی و شرقی، استان‌های ساحلی خزر و ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی، در برخی ساعات رگبار و رعد وبرق، وزش باد شدید موقت و گاهی گردوخاک پیش پیش بینی می‌شود.

جمعه ۲۲ و شنبه ۲۳ خردادماه در شمال استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل و خراسان شمالی و یکشنبه ۲۴ خردادماه در شمال غرب کشور در برخی ساعات به ویژه در بعد از ظهر بارش پیش بینی می‌شود.

در پنج روز آینده در شمال، شمال شرق، شرق و بخش‌هایی از مرکز کشور، در برخی ساعات وزش باد شدید گاهی گردوخاک پیش بینی می‌شود.

در سه روز آینده خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان مواج است.

امروز چهارشنبه ۲۰ خردادماه آسمان تهران کمی ابری، همراه با وزش باد در برخی ساعت‌ها افزایش ابر و افزایش باد است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۳۴ و کمینه دمای آن به ۲۲ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.

انتهای پیام/