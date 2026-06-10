مریم مهدوی سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قزوین ضمن گرامیداشت ۲۰ خرداد روز جهانی صنایع‌دستی در یادداشتی به همین مناسبت نوشت: صنایع‌دستی از معدود عرصه‌هایی است که توانسته میان اصالت و نوآوری پیوندی پایدار برقرار کند، هر اثر دست‌ساز، در عین وفاداری به ریشه‌های فرهنگی خود می‌تواند پاسخگوی نیازها و سلیقه‌های معاصر نیز باشد. همین ویژگی است که صنایع‌دستی را به یکی از ارکان اصلی اقتصاد خلاق تبدیل کرده و اقتصاد خلاق بر پایه سرمایه‌های فرهنگی، دانش، مهارت و خلاقیت انسانی شکل می‌گیرد، سرمایه‌هایی که در صنایع‌دستی به وفور یافت می‌شوند.

برخلاف بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی که وابستگی بالایی به منابع طبیعی یا سرمایه‌های کلان دارند، صنایع‌دستی بر توانمندی انسان، فرهنگ بومی و ارزش افزوده ناشی از خلاقیت استوار است. از این رو، توسعه این حوزه می‌تواند ضمن ایجاد اشتغال پایدار، به تقویت اقتصاد محلی، کاهش مهاجرت از روستاها و حفظ سرمایه‌های فرهنگی کمک کند.

امروز صنایع‌دستی بیش از آنکه نیازمند حمایت‌های مقطعی باشد، به یک نگاه توسعه‌محور نیاز دارد، نگاهی که آن را از یک فعالیت سنتی صرف، به بخشی اثرگذار از زنجیره تولید ثروت فرهنگی تبدیل کند. بهره‌گیری از ظرفیت‌های بازاریابی نوین، توسعه تجارت الکترونیک، برندسازی محصولات بومی، آموزش نسل جوان و پیوند میان صنایع‌دستی و گردشگری فرهنگی از جمله اقداماتی است که می‌تواند جایگاه این حوزه را در اقتصاد آینده ارتقا دهد.

در عین حال نباید فراموش کرد که ارزش صنایع‌دستی صرفاً در جنبه اقتصادی آن خلاصه نمی‌شود. هرگاه یک رشته صنایع‌دستی از میان می‌رود، بخشی از حافظه فرهنگی یک جامعه نیز به فراموشی سپرده می‌شود. حفظ این میراث، در حقیقت پاسداری از هویت و اصالتی است که ملت‌ها را از یکدیگر متمایز می‌کند و به آنها قدرت استمرار و پویایی می‌بخشد.

۲۰ خرداد روز جهانی صنایع‌دستی یادآور این حقیقت است که توسعه پایدار تنها در گرو رشد اقتصادی نیست، بلکه زمانی معنا می‌یابد که فرهنگ، هویت و خلاقیت نیز در متن برنامه‌های توسعه قرار گیرند و صنایع‌دستی می‌تواند نقطه تلاقی این سه مؤلفه باشد؛ پلی میان گذشته و آینده، اصالت و نوآوری و فرهنگ و اقتصاد.

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