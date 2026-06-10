به گزارش میراث آریا، مرحله یازدهم اجرای طرح کالابرگ از پانزدهم خردادماه در سراسر کشور آغاز شد و از امروز چهارشنبه ۲۰خردادماه سرپرستان خانوارهایی که رقم انتهای کد ملی آنها ۳ تا ۶ است،می توانند جهت استفاده از اعتبار کالابرگ خود به فروشگاه‌های متصل به سامانه کالابرگ مراجعه کنند و خرید خود را انجام دهند.

پیش از این سرپرستان خانوارهایی که رقم انتهای کد ملی آنها، ۰، ۱ و ۲ بود و همچنین خانوارهای تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) و خانواده‌های نیروهای مسلح در پانزدهم خرداد ماه با مراجعه به فروشگاه‌های طرف قرارداد توانستند از اعتبار خود استفاده و اقلام مورد نیازشان را خریداری کنند.

کدهای ملی ۷ تا ۹ نیز باید تا ۲۵ خردادماه صبر کنند که اعتبار کالابرگشان شارژ شود.طبق اعلام سخنگوی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون این زمانبندی به منظور جلوگیری از ازدحام و مدیریت مراجعات در نظر گرفته شده تا به نوعی موجب توزیع متوازن مراجعات و کاهش تراکم در زمان استفاده از کالابرگ شود.

اعتبار تخصیص یافته در مرحله یازدهم اجرای کالابرگ یک میلیون تومان به ازای هر نفر است و موضوع افزایش مبلغ کالابرگ همچنان در دست بررسی است.

به گفته وزیر تعاون پیشنهاداتی از طرف وزارتخانه و دستگاه‌های مختلف به سازمان برنامه رفته و با توجه به محدودیت بودجه در حال بررسی است.

مرحله یازدهم طرح کالابرگ از شانزدهم خردادماه وارد فاز تخفیف شده و طبق گفته مسئولان وزارت تعاون محصولات لبنی شرکت پگاه از جمله شیر،کشک،پنیر و ماست با ۱۰ درصد تخفیف در قفسه فروشگاه‌های عرضه کننده قرار دارد.بر این اساس خانوارها می توانند با مراجعه به فروشگاه‌های زنجیره‌ای و سوپرمارکت‌های طرف قرارداد از ۱۰ درصد تخفیف خرید محصولات لبنی برخوردار شوند.

لازم به ذکر است که در این مرحله از اجرای طرح کالابرگ علاوه بر ۱۱ قلم کالای قبلی شامل شیر،روغن،برنج،مرغ و ... امکان خرید سبزیجات،صیفی جات و میوه وجود دارد.امکان خرید محصولات آبزی از قبیل ماهی و میگو نیز در برخی شهرها فراهم و به سبد کالابرگ افزوده شده است.خانوارها می‌توانند همچون دوره‌های قبل به جای مراجعه حضوری به فروشگاه‌ها،اینترنتی خرید کنند و سفارش خود را درب منزل تحویل بگیرند.

وزارت تعاون به منظور اعمال تخفیف بیشتر در اقلام کالابرگ رایزنی‌هایی را با برخی از شرکتها از جمله تولیدکنندگان روغن و تخم مرغ آغاز کرده و در تلاش است تا همچنان که فروشگاه‌ها و تولیدکنندگان از مزیت اعتبار کالابرگ منتفع می‌شوند،خانوارها نیز از مزایا و تخفیفاتی که فروش اقلام کالابرگ بهره‌مند شوند.

طبق اعلام وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی حدود ۸۷ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در کشور مشمول دریافت کالابرگ هستند، این در حالی است که تعداد دریافت‌کنندگان یارانه نقدی حدود ۷۱ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر است؛ به این معنا که بیش از ۱۶ میلیون نفر بیشتر از جمعیت یارانه‌بگیران،در طرح کالابرگ قرار گرفته‌اند و همین موضوع نشان می‌دهد که دولت تلاش کرده دامنه پوشش این طرح حمایتی را گسترده‌تر از نظام یارانه نقدی در نظر بگیرد.

در لایحه بودجه ۱۴۰۵ مبلغ ۹۹۶ همت برای اجرای طرح کالابرگ در سال جاری پیش‌بینی شده است.طرح کالابرگ با هدف حمایت از معیشت و تقویت قدرت خرید مردم به ویژه خانوارهای کم درآمد و کارگری به اجرا درآمده است و خواست دولت و مجلس این است که بخشی از بار افزایش‌ هزینه‌ها در جامعه از طریق افزایش میزان کالابرگ جبران شود.

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