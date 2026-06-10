مکالمات ثابت به ثابت خانگی رایگان شد / تعرفه آبونمان تلفن ثابت تغییر کرد

بهگزارش میراثآریا، بر اساس جدول جدید تعرفهها، مشترکان خانگی در تهران و کلانشهرها ماهانه ۴۳۵ هزار ریال، مشترکان مراکز استانها ۳۲۶ هزار و ۲۵۰ ریال و مشترکان سایر شهرها ۲۴۶ هزار و ۵۰۰ ریال پرداخت خواهند کرد. در مقابل، این مشترکان میتوانند بدون محدودیت از مکالمات درونشبکهای ثابت به ثابت بهرهمند شوند.
همچنین، تعرفه آبونمان مشترکان غیرخانگی در تمامی مناطق ۷۲۵ هزار ریال تعیین شده است. هزینه آبونمان برای مناطق روستایی، همانند سنوات گذشته، صفر بوده و مشترکان این مناطق تنها هزینه مکالمات خود را پرداخت میکنند.
در قالب این طرح، مشترکان خانگی میتوانند مکالمات ثابت به ثابت شهری و بینشهری خود را از این تاریخ بدون پرداخت هزینه انجام دهند؛ طرحی که با هدف افزایش رضایت مشترکان و تقویت جایگاه شبکه تلفن ثابت به اجرا درآمده است.
شرکت مخابرات ایران اعلام کرد تلفن ثابت، با پشتیبانی ۲۴ ساعته، پوشش سراسری خدمات و ارائه انواع خدمات ارزش افزوده، همچنان یکی از بسترهای ارتباطی قابل اتکا برای مشتریان به شمار میرود.
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