۲۰ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۲

تجدید میثاق هنرمندان صنایع‌دستی اصفهانی با شهدا

تجدید میثاق هنرمندان صنایع‌دستی اصفهانی با شهدا

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان از حضور مسئولین و هنرمندان صنایع‌دستی در گلستان شهدای اصفهان و تجدید میثاق با آنان خبر داد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نورالله عبدالهی امروز سه‌شنبه ۲۰ خرداد 1405، با اعلام این خبر گفت: امروز و هم‌زمان با گرامیداشت روز جهانی صنایع‌دستی، جمعی از مدیران، کارشناسان و هنرمندان صنایع‌دستی با حضور در گلستان شهدای اصفهان، ضمن قرائت فاتحه و نثار گل، یاد و خاطره سرداران و شهدای جنگ رمضان را گرامی داشتند.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان اصفهان ادامه داد: در این مراسم، پس از زیارت مزار علماء و شهدا ازجمله مزار شهید هنرمند حسین قائدی هنرمند رشته قلم‌زنی، با خانواده معظم این شهید والامقام دیدار کردند.

او افزود: این آیین، به‌عنوان نخستین برنامه رسمی معاونت صنایع‌دستی و هنرهای سنتی اصفهان به مناسبت آیین پاسداشت هفته صنایع‌دستی در اصفهان و باهدف تأکید نقش بی‌بدیل شهدا در حفظ استقلال، امنیت و عزت کشور برگزار شد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405032001667
سعید احمدی
دبیر مهدی ارجمند

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha