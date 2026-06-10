به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نورالله عبدالهی امروز سه‌شنبه ۲۰ خرداد 1405، با اعلام این خبر گفت: امروز و هم‌زمان با گرامیداشت روز جهانی صنایع‌دستی، جمعی از مدیران، کارشناسان و هنرمندان صنایع‌دستی با حضور در گلستان شهدای اصفهان، ضمن قرائت فاتحه و نثار گل، یاد و خاطره سرداران و شهدای جنگ رمضان را گرامی داشتند.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان اصفهان ادامه داد: در این مراسم، پس از زیارت مزار علماء و شهدا ازجمله مزار شهید هنرمند حسین قائدی هنرمند رشته قلم‌زنی، با خانواده معظم این شهید والامقام دیدار کردند.

او افزود: این آیین، به‌عنوان نخستین برنامه رسمی معاونت صنایع‌دستی و هنرهای سنتی اصفهان به مناسبت آیین پاسداشت هفته صنایع‌دستی در اصفهان و باهدف تأکید نقش بی‌بدیل شهدا در حفظ استقلال، امنیت و عزت کشور برگزار شد.

انتهای پیام/