بهگزارش خبرنگار میراثآریا، نورالله عبدالهی امروز سهشنبه ۲۰ خرداد 1405، با اعلام این خبر گفت: امروز و همزمان با گرامیداشت روز جهانی صنایعدستی، جمعی از مدیران، کارشناسان و هنرمندان صنایعدستی با حضور در گلستان شهدای اصفهان، ضمن قرائت فاتحه و نثار گل، یاد و خاطره سرداران و شهدای جنگ رمضان را گرامی داشتند.
معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی استان اصفهان ادامه داد: در این مراسم، پس از زیارت مزار علماء و شهدا ازجمله مزار شهید هنرمند حسین قائدی هنرمند رشته قلمزنی، با خانواده معظم این شهید والامقام دیدار کردند.
او افزود: این آیین، بهعنوان نخستین برنامه رسمی معاونت صنایعدستی و هنرهای سنتی اصفهان به مناسبت آیین پاسداشت هفته صنایعدستی در اصفهان و باهدف تأکید نقش بیبدیل شهدا در حفظ استقلال، امنیت و عزت کشور برگزار شد.
انتهای پیام/
نظر شما