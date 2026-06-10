۲۰ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۱۷

نرخ‌ جدید بلیت‌ اتوبوس در مسیرهای مختلف اعلام شد

نرخ‌ جدید بلیت‌ اتوبوس در مسیرهای مختلف اعلام شد

مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های مسافربری نرخ جدید بلیت اتوبوس در برخی مسیرهای پرتردد را اعلام کرد.

به گزارش میراث آریا، احمدرضا عامری مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های مسافربری گفت: قیمت جدید بلیت اتوبوس تهران- مشهد یک میلیون و ۳۱۶ هزار تومان، تهران- کرمانشاه ۹۰۷ هزار تومان، تهران- تبریز ۹۱۱ هزار تومان، تهران- سنندج ۹۰۷ هزار تومان، تهران- بندرعباس یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، تهران- شیراز یک میلیون و ۳۹۰ هزار، تهران- اصفهان ۶۴۷ هزار تومان و تهران- نیشابور یک میلیون و ۱۶۴ هزار تومان شده است. 

او افزود: همچنین قیمت بلیت اتوبوس تهران- آمل ۴۴۰ هزار تومان، تهران- بابل ۴۶۰ هزار تومان، تهران- ساری ۶۵۵ هزار تومان، تهران- قوچان یک میلیون و ۲۲۲ هزار تومان و تهران- رشت ۶۲۶ هزار تومان شده است. 

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های مسافربری با اشاره به نظارت و پایش‌های مستمر برای رعایت نرخ‌های تعیین شده در پایانه‌ها گفت: در بخش حمل‌ونقل مسافری همیشه قیمت بلیت‌ها کمتر از سقف تعیین شده است. 

مشاهدات میدانی از قیمت بلیت اتوبوس در مسیرهای مختلف در سایت‌ها و آژانس‌های مسافرتی نیز نشان می‌دهد که قیمت بلیت در مسیرهای پرتردد در بازه تعیین شده است. 

گفتنی است؛ نرخ جابه‌جایی مسافر در کلیه مسیرها و با انواع ناوگان حمل و نقل مسافری شامل اتوبوس، میدل باس، مینی‌بوس، ون و سواری کرایه از ۱۶ خردادماه به میزان ۲۱ درصد افزایش یافته است.

انتهای پیام/

کد خبر 1405032001677
حوریه تقدس نژاد
دبیر محمد آوخ

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