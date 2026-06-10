نرخ‌ جدید بلیت‌ اتوبوس در مسیرهای مختلف اعلام شد

به گزارش میراث آریا، احمدرضا عامری مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های مسافربری گفت: قیمت جدید بلیت اتوبوس تهران- مشهد یک میلیون و ۳۱۶ هزار تومان، تهران- کرمانشاه ۹۰۷ هزار تومان، تهران- تبریز ۹۱۱ هزار تومان، تهران- سنندج ۹۰۷ هزار تومان، تهران- بندرعباس یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، تهران- شیراز یک میلیون و ۳۹۰ هزار، تهران- اصفهان ۶۴۷ هزار تومان و تهران- نیشابور یک میلیون و ۱۶۴ هزار تومان شده است.

او افزود: همچنین قیمت بلیت اتوبوس تهران- آمل ۴۴۰ هزار تومان، تهران- بابل ۴۶۰ هزار تومان، تهران- ساری ۶۵۵ هزار تومان، تهران- قوچان یک میلیون و ۲۲۲ هزار تومان و تهران- رشت ۶۲۶ هزار تومان شده است.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های مسافربری با اشاره به نظارت و پایش‌های مستمر برای رعایت نرخ‌های تعیین شده در پایانه‌ها گفت: در بخش حمل‌ونقل مسافری همیشه قیمت بلیت‌ها کمتر از سقف تعیین شده است.

مشاهدات میدانی از قیمت بلیت اتوبوس در مسیرهای مختلف در سایت‌ها و آژانس‌های مسافرتی نیز نشان می‌دهد که قیمت بلیت در مسیرهای پرتردد در بازه تعیین شده است.

گفتنی است؛ نرخ جابه‌جایی مسافر در کلیه مسیرها و با انواع ناوگان حمل و نقل مسافری شامل اتوبوس، میدل باس، مینی‌بوس، ون و سواری کرایه از ۱۶ خردادماه به میزان ۲۱ درصد افزایش یافته است.

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