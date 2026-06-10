به گزارش خبرنگار میراث آریا ،ابراهیم عبدالله‌زاده امروز چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۵، با اعلام این خبر گفت : این نمایشگاه از تاریخ ۱۹ الی ۲۶ خردادماه به میزبانی موزه فرهنگ فسا درحال برگزاری است و فرصتی است تا علاقه‌مندان به هنرهای سنتی، با دستاوردهای خلاقانه هنرمندان بومی بیش از پیش آشنا شوند.

مسئول اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان فسا با بیان اینکه این رویداد با همکاری ارزشمند انجمن صنایع‌دستی و مدیریت موزه فرهنگ فسا برنامه‌ریزی شده است، افزود: درهای این نمایشگاه در بازه زمانی تعیین‌شده، هر شب از ساعت ۱۸ تا ۲۲ به روی عموم بازدیدکنندگان باز خواهد بود. امیدواریم این فضا بتواند ضمن ایجاد شور و نشاط اجتماعی، بستر مناسبی برای معرفی آثار و فروش محصولات هنرمندان فراهم آورد.»

عبدالله زاده در ادامه با اشاره به حضور پرشور فعالان این عرصه تصریح کرد: در این رویداد فرهنگی، بیش از ۳۰ هنرمند برجسته شهرستان، آثار منحصربه‌فرد خود را در رشته‌های متنوعی از جمله سفال و سرامیک، میناکاری، صنایع چوبی و حصیری، محصولات چرمی و بافتنی‌های سنتی در معرض دید عموم قرار داده‌اند. این آثار نه تنها بازتاب‌دهنده ذوق هنری استادکاران فسایی است، بلکه ریشه در فرهنگ اصیل و غنی این منطقه دارد.

اوبا تأکید بر ظرفیت‌های اقتصادی و فرهنگی این شهرستان تأکید کرد: «فسا از دیرباز مهد استعدادهای درخشان در حوزه صنایع‌دستی بوده است. در حال حاضر وجود ۲ خانه صنایع‌دستی فعال، ۳ کارگاه تولید گروهی سفال و سرامیک و فعالیت بیش از ۸۰۰ هنرمند در رشته‌های گوناگون، گواهی بر پتانسیل بالای این شهرستان در اشتغال‌زایی و ارزآوری از طریق صنایع‌دستی است.»

مسئول اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان فسا در پایان ضمن دعوت از عموم مردم و گردشگران برای بازدید از این نمایشگاه خاطرنشان کرد: «حمایت از کالای ایرانی و صنایع‌دستی بومی، حمایت از هویت ملی و ریشه‌های فرهنگی ماست. اداره میراث‌فرهنگی فسا با جدیت به دنبال ایجاد بستر فروش دائمی و حمایت‌های آموزشی برای هنرمندان است تا چراغ کارگاه‌های تولیدی این شهرستان همواره روشن بماند.»

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