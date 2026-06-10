به گزارش خبرنگار میراث آریا، روز چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ و همزمان با روز جهانی و هفته صنایعدستی، نرگس رجایی، مدیرکل آموزش و ترویج صنایعدستی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، در سفری یکروزه به استان سمنان، از شهرستانهای سرخه، مهدیشهر و سمنان بازدید کرد.
رجایی در نخستین بخش از سفر خود با حضور در اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان سرخه، در جریان وضعیت حوزه صنایعدستی استان، ظرفیتها، برنامهها و دورههای آموزشی قرار گرفت.
مدیرکل آموزش و ترویج صنایعدستی کشور همچنین از کارگاهها و دورههای آموزشی حولهبافی پیشرفته در سرخه بازدید کرد و از نزدیک روند برگزاری دورهها و فعالیت هنرمندان این رشته را مورد بررسی قرار داد.
در حاشیه این بازدید، از پیشکسوتان و هنرمندان فعال حوزه حولهبافی شهرستان سرخه به پاس سالها تلاش در حفظ و ترویج این هنر سنتی تجلیل شد.
او در ادامه سفر خود با حضور در روستای چهلتن شهرستان مهدی شهر از کارگاه سفال و سرامیک «گلنار سرام» بازدید کرد.
این بازدید با حضور معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان سمنان و رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان مهدیشهر انجام شد و طی آن، ظرفیتهای تولیدی و فعالیتهای این کارگاه مورد بررسی قرار گرفت و در حاشیه این بازدید، از خانم گلناز شاهورانی، هنرمند صنایعدستی شهرستان مهدیشهر، به پاس تلاشهای ارزشمند وی در حوزه سفال و سرامیک تقدیر شد.
در ادامه این سفر، رجایی از فروشگاه محصولات «کارآفن» در مهدیشهر، شهر ملی سوزندوزی، بازدید کرد.
این فروشگاه که تحت نظارت مرکز فنی و حرفهای شهرستان مهدیشهر فعالیت میکند، محلی برای عرضه و فروش محصولات صنایعدستی، بهویژه آثار سوزندوزی هنرمندان منطقه است و نقش مؤثری در معرفی و بازاریابی تولیدات صنایعدستی ایفا میکند.
مدیرکل آموزش و ترویج صنایعدستی کشور همچنین از فروشگاه صنایعدستی «دنیای چوب، هنر چوب خوب» در مهدیشهر بازدید کرد و از نزدیک در جریان فعالیتها و تولیدات این مجموعه قرار گرفت.
در حاشیه این برنامه، از حبیبالله ربانی، هنرمند صنایعدستی شهرستان مهدیشهر، به پاس تلاشهای ارزشمند وی در حفظ، تولید و ترویج صنایعدستی تجلیل شد.
بازدید از فروشگاه صنایعدستی «کژین» از دیگر برنامههای این سفر بود و در این بازدید، فعالیتها و ظرفیتهای این مجموعه بررسی شد و از سیده فاطمه خادمیان، هنرمند صنایعدستی شهرستان مهدیشهر، به پاس تلاشهای ارزشمند وی در تولید و ترویج صنایعدستی تقدیر به عمل آمد.
رجایی همچنین از فروشگاههای صنایعدستی مستقر در بازارچه حسینیه اعظم مهدیشهر بازدید کرد و از نزدیک در جریان فعالیت هنرمندان و نحوه عرضه محصولات صنایعدستی در این بازارچه قرار گرفت.
در حاشیه این بازدید، از آقایان رحبی و شهریاری به عنوان هنرمندان فعال صنایعدستی شهرستان مهدیشهر تجلیل شد.
بازدید از فروشگاه صنایعدستی «سورتا» واقع در عمارت خیلخان مهدیشهر نیز بخش دیگری از برنامههای سفر مدیرکل آموزش و ترویج صنایعدستی کشور بود. در این بازدید، فعالیتها و ظرفیتهای این مجموعه مورد ارزیابی قرار گرفت و از ملیحه ذوالفقاریان، کارآفرین و هنرمند صنایعدستی شهرستان مهدیشهر، به پاس تلاشهای ارزشمند وی در حوزه تولید، کارآفرینی و ترویج صنایعدستی تجلیل شد.
در پایان این سفر، مدیرکل آموزش و ترویج صنایعدستی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در آیین بزرگداشت روز جهانی صنایعدستی در استان سمنان حضور یافت، مراسمی که با حضور استاندار سمنان، جمعی از مسئولان استانی و هنرمندان برگزار شد و در این آیین، از هنرمندان دارای مهر اصالت ملی تجلیل شد.
مدیرکل آموزش و ترویج صنایعدستی کشور همچنین در این آیین پای صحبتهای هنرمندان نشست و مطالبات، دغدغهها و پیشنهادهای آنان را شنید.
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