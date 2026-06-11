افتتاح نمایشگاه صنایع دستی در خانه تاریخی صولت ابرکوه

به گزارش خبرنگار میراث آریا، عباس قدیریان امروز پنجشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۵، در این خصوص گفت: ۲۰ خردادماه، همزمان با روز جهانی صنایع دستی، با حضور معاون سیاسی فرماندار، بخشدار مرکزی و جمعی از علاقه مندان به هنر صنعت صنایع دستی نمایشگاه صنایع دستی خانه تاریخی صولت آغاز به کار کرد.

رییس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ابرکوه گفت: در این نمایشگاه که با هدف معرفی ظرفیت‌های صنایع دستی شهرستان در فضایی متناسب با هویت تاریخی برگزار شده است، هنرمندان تولیدات صنایع دستی خود را در ۱۳ غرفه در رشته‌هایی همچون نمدمالی سنتی، هزاره دوزی، کرباس بافی، سفره آردی، سفال سنتی لعابدار(نقاشی زیرلعابی)، فیروزه کوبی، خراطی چوب و زیورآلات سنتی به نمایش گذاشته اند.

او افزود: خانه صولت به دلیل معماری چشم‌نواز و قدمت تاریخی، بستری ممتاز برای برگزاری این رویداد هنری است و تلفیق صنایع دستی با این فضای سنتی، جذابیت بیشتری برای گردشگران و علاقه‌مندان ایجاد کرده است.

قدیریان خاطرنشان کرد: این نمایشگاه با هدف حمایت از هنرمندان صنایع دستی و مشاغل خانگی به صورت رایگان برگزار شده است.

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