به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلال تاجیک روز چهارشنبه ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۵ در آیین گرامیداشت روز جهانی و هفته صنایعدستی در سمنان با اشاره به جایگاه صنایعدستی ایران در عرصه جهانی گفت: گردش مالی بازار جهانی صنایعدستی حدود ۸۰۰ میلیارد دلار برآورد میشود و این موضوع نشاندهنده ظرفیت گسترده این حوزه در اقتصاد فرهنگی جهان است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان سمنان افزود: با وجود سهم محدود ایران از این بازار، فرصتهای فراوانی برای توسعه صادرات و افزایش حضور محصولات ایرانی در بازارهای بینالمللی وجود دارد.
او بیان کرد: ایران با برخورداری از ۲۹۹ رشته از مجموع ۴۰۰ رشته شناختهشده صنایعدستی جهان، پس از هند و چین در رتبه سوم تنوع رشتههای صنایعدستی قرار دارد که این موضوع بیانگر غنای فرهنگی، هنری و تمدنی کشور و ظرفیت بالای آن برای توسعه فعالیتهای اقتصادی در این حوزه است.
تاجیک با اشاره به آخرین آمار فعالان این بخش اعلام کرد: در حال حاضر ۴۵۰ هزار هنرمند صنایعدستی در کشور به ثبت رسیدهاند که حدود ۷۰ درصد آنان را بانوان تشکیل میدهند و بیش از سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در مشاغل مرتبط با فرش و صنایعدستی فعالیت دارند که مجموع شاغلان این حوزه را به حدود چهار میلیون نفر میرساند و نشاندهنده نقش مهم صنایعدستی در اشتغالزایی و اقتصاد کشور است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان سمنان در ادامه به برخی اقدامات زیرساختی و برنامههای توسعهای استان سمنان اشاره کرد و گفت: با پیگیریهای انجامشده و حمایت استاندار سمنان، زمینی که بیش از ۳۲ سال بلاتکلیف مانده بود در مرکز استان آزادسازی شد و این مجموعه بهعنوان محل احداث موزه سمنان در نظر گرفته شده است، پروژهای که میتواند نقش مؤثری در معرفی ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی استان ایفا کند.
او همچنین از روند اجرای بازارچه صنایعدستی سمنان خبر داد و افزود: این بازارچه در یکی از بهترین نقاط شهر و در مسیر تردد زائران مشهد مقدس قرار دارد و پیشبینی میشود تا پایان دولت چهاردهم به بهرهبرداری برسد و به یکی از مراکز مهم عرضه و معرفی تولیدات هنرمندان استان تبدیل شود.
تاجیک از افتتاح «خانه تدین» بهعنوان اداره میراث فرهنگی شهرستان سمنان، پایگاه بافت تاریخی و خانه تشکلهای صنایعدستی استان با حضور معاون وزیر میراثفرهنگی خبر داد و اظهار کرد: این مجموعه بستر مناسبی برای همافزایی تشکلها، فعالان و هنرمندان صنایعدستی فراهم میکند و در تقویت فعالیتهای تخصصی این حوزه مؤثر خواهد بود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان سمنان احیای خط عرفان و مشاهیر استان با محوریت آرامگاه شیخ علاءالدوله سمنانی را از دیگر برنامههای مهم این اداره کل برشمرد و گفت: اجرای این طرح میتواند در معرفی هرچه بیشتر ظرفیتهای فرهنگی و معنوی استان و توسعه گردشگری مؤثر باشد.
او در پایان ضمن قدردانی از حضور استاندار سمنان، فرماندار، شهردار و سایر مدیران اجرایی استان در مراسم گرامیداشت هفته صنایعدستی، ابراز امیدواری کرد با تداوم حمایتها و همکاری دستگاههای مختلف، مسیر رشد و شکوفایی صنایعدستی و گردشگری استان با سرعت بیشتری دنبال شود و زمینه بهرهگیری هرچه بهتر از ظرفیتهای ارزشمند این حوزه فراهم آید.
انتهای پیام/
نظر شما