محمد جوروند، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان خوزستان، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا با اشاره به وضعیت کنونی مجموعه سازه‌های آبی تاریخی شوشتر اظهار کرد: بخش غربی این مجموعه در سال‌های گذشته مرمت و تثبیت شده است، اما در حال حاضر نگرانی اصلی متوجه دیوار شرقی سازه‌هاست که به دلیل برخی عوامل محیطی و انسانی در شرایط ناپایدار قرار دارد.

وی افزود: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، چند عامل به‌صورت هم‌زمان در تشدید این وضعیت مؤثر بوده‌اند. یکی از این عوامل، نشت آب از «خانه معمارباشی» و نفوذ و سرریز آن به سمت دیواره‌های تاریخی است که موجب فرسایش و سست شدن بستر سازه شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی خوزستان در ادامه به وضعیت تونل بلیتی در مجاورت دیوار شرقی اشاره کرد و گفت: این تونل فشار مضاعفی بر سازه وارد کرده و گزارش‌های فنی نیز نشان می‌دهد سقف آن با ضعف جدی مواجه است. به گفته او، تردد بالای بازدیدکنندگان در این مسیر، در نبود زیرساخت‌های حفاظتی لازم، بر روند آسیب‌پذیری مجموعه افزوده است.

جوروند با اشاره به برگزاری نشست‌های تخصصی با مهندسان عمران و تیم‌های ناظر پروژه بیان کرد: در این زمینه مکاتباتی با استانداری خوزستان و سازمان برنامه و بودجه انجام شده است تا زمینه تأمین اعتبار برای اجرای یک پروژه جامع فراهم شود.

وی اعتبار مورد نیاز برای اجرای این طرح را حدود ۲۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: این پروژه شامل تقویت و استحکام‌بخشی دیوار شرقی، رفع مشکل نشت آب، ایمن‌سازی سقف تونل و تثبیت کلی سازه است؛ اقداماتی که برای جلوگیری از تشدید آسیب‌ها ضروری به نظر می‌رسد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی خوزستان همچنین به برخی مسائل زیرساختی پیرامون مجموعه اشاره کرد و گفت: در سال‌های گذشته، برخی موضوعات مرتبط با منظر شهری و شرایط محیطی مجموعه مورد توجه کافی قرار نگرفته است. همچنین به دلیل ناایمن بودن بخش‌هایی از محوطه، امکان بازدید عمومی از تمام قسمت‌ها فراهم نیست و این مسئله بر وضعیت گردشگری منطقه نیز تأثیر گذاشته است.

وی با اشاره به لزوم اقدام به‌موقع برای حفاظت از این اثر تاریخی تصریح کرد: تأخیر در اجرای عملیات بازسازی و استحکام‌بخشی می‌تواند در آینده مشکلات بیشتری برای این مجموعه ایجاد کند و هزینه‌های حفاظت و مرمت را افزایش دهد.

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