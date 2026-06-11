مرتضی آبدار به عنوان مسئول دبیرخانه تبریز شهر جهانی فرش دستباف منصوب شد

به گزارش خبرنگار میراث آریا، بهرام سرمست، استاندار آذربایجان‌شرقی با صدور حکمی، مرتضی آبدار را به عنوان مسئول دبیرخانه «تبریز؛ شهر جهانی فرش دستباف» منصوب کرد. این انتصاب با توجه به تعهد، تخصص و تجارب وی و در راستای بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای صیانت، معرفی و توسعه جایگاه جهانی فرش دستباف تبریز انجام شده است.

در متن این حکم آمده است:

«نظر به تعهد، تخصص و تجارب جنابعالی، به موجب این حکم به سمت «مسئول دبیرخانه تبریز؛ شهر جهانی فرش دستباف» به مدت دو سال منصوب می‌شوید.

با عنایت به اهمیت و نقش اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی فرش دستباف و انتخاب و معرفی شهر تبریز در سنوات گذشته به عنوان «تبریز؛ شهر جهانی فرش دستباف» از سوی شورای جهانی صنایع‌دستی و اخیراً ثبت جهانی نشانه جغرافیایی فرش دستباف مناطق بخشایش، مهربان، آذرشهر، شربیان و بخش خواجه در سازمان جهانی مالکیت معنوی (WIPO) که به همت اداره‌کل صمت استان و تلاش‌های مرکز ملی فرش ایران به ثمر نشسته است، بنابراین بهره‌برداری از مزایای گواهی ثبت جهانی مناطق یاد شده ضرورتی اجتناب‌ناپذیر بوده و می‌تواند گامی آغازین در برندسازی و جلب توجه افکار عمومی به داشته‌های هویتی در این عرصه باشد.

امید است با توکل به خداوند متعال و برنامه‌ریزی‌های مدبرانه جنابعالی، شاهد همکاری و هم‌افزایی نهادها، مراکز، سازمان‌های داخلی و بین‌المللی، مجامع علمی و دانشگاهی، تشکل‌های مردمی و عوامل ماهر میدانی برای حفظ، احیا و توسعه هرچه بیشتر در حوزه «هنر ـ صنعت فرش دستباف استان» باشیم.

توفیقات جنابعالی را در ظل توجهات حضرت ولی‌عصر(عج) و تحت رهنمودهای حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) از درگاه پروردگار قادر و متعال خواستارم.»

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