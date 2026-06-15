رگبار و رعدوبرق در ۸ استان نوار شمالی کشور

به گزارش میراث آریا، امروز دوشنبه ۲۵ و فردا سه‌شنبه ۲۶ خردادماه در برخی نقاط استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، استان‌های ساحلی خزر، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی و ارتفاعات رشته کوه البرز، در ساعات بعد از ظهر رگبار و رعد و برق وزش باد شدید موقت گاهی گردوخاک پیش بینی می‌شود.

این شرایط چهارشنبه ۲۷ خردادماه در شمال شرق، ارتفاعات مازندران و گلستان و پنجشنبه ۲۸ خردادماه در برخی نقاط شمال غرب، استان‌های ساحلی خزر و جنوب سیستان و بلوچستان تداوم خواهد داشت.

در پنج روز آینده در شمال شرق، شرق و دامنه‌های جنوبی البرز شرقی و تا روز چهارشنبه ۲۷ خردادماه در دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی و بخش‌هایی از مرکز کشور، در برخی ساعات وزش باد شدید موقت و گاهی گرد و خاک پیش بینی می‌شود.

در پنج روز آینده خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان و در سه روز آینده دریای خزر مواج است.

امروز دوشنبه ۲۵ خردادماه آسمان تهران صاف همراه با وزش باد، گاهی وزش باد شدید و گرد و خاک است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۳۵ و کمینه دمای آن به ۲۶ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.

انتهای پیام/