رگبار و رعدوبرق در ۸ استان نوار شمالی کشور

به گزارش میراث آریا، امروز دوشنبه ۲۵ و فردا سهشنبه ۲۶ خردادماه در برخی نقاط استانهای آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، استانهای ساحلی خزر، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی و ارتفاعات رشته کوه البرز، در ساعات بعد از ظهر رگبار و رعد و برق وزش باد شدید موقت گاهی گردوخاک پیش بینی میشود.
این شرایط چهارشنبه ۲۷ خردادماه در شمال شرق، ارتفاعات مازندران و گلستان و پنجشنبه ۲۸ خردادماه در برخی نقاط شمال غرب، استانهای ساحلی خزر و جنوب سیستان و بلوچستان تداوم خواهد داشت.
در پنج روز آینده در شمال شرق، شرق و دامنههای جنوبی البرز شرقی و تا روز چهارشنبه ۲۷ خردادماه در دامنههای جنوبی البرز مرکزی و بخشهایی از مرکز کشور، در برخی ساعات وزش باد شدید موقت و گاهی گرد و خاک پیش بینی میشود.
در پنج روز آینده خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان و در سه روز آینده دریای خزر مواج است.
امروز دوشنبه ۲۵ خردادماه آسمان تهران صاف همراه با وزش باد، گاهی وزش باد شدید و گرد و خاک است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۳۵ و کمینه دمای آن به ۲۶ درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد رسید.
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