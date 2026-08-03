به گزارش میراث آریا، صادق ضیاییان رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا گفت: امروز دوشنبه ۱۲ مردادماه در استان‌های خراسان شمالی، مازندران، شمال خراسان رضوی و ارتفاعات استان‌های گلستان، سمنان، تهران و البرز و از سه شنبه ۱۳ تا پنجشنبه ۱۵ مردادماه در ارتفاعات البرز مرکزی و جمعه ۱۶ مردادماه علاوه بر آن در مازندران، گلستان، خراسان شمالی و شمال سمنان در برخی ساعات به‌ویژه در بعد از ظهر و اوایل شب رگبار باران رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در نقاط مستعد گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

او اضافه کرد: این وضعیت طی سه روز آینده در جنوب استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان و ارتفاعات هرمزگان نیز دور از انتظار نیست. طی پنج روز آینده در شمال شرق، شرق، جنوب شرق، برخی نقاط مرکز و دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی در برخی ساعات وزش باد شدید و گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

به گفته رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا امروز دوشنبه ۱۲ مردادماه دریای خزر و طی پنج روز آینده شرق دریای عمان مواج خواهد شد.

ضیاییان درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده اظهار کرد: آسمان تهران فردا ۱۳ مردادماه کمی ابری تا نیمه ابری در بعضی ساعت‌ها افزایش ابر و باد گاهی وزش باد شدید با حداقل دمای ۲۶ و حداکثر دمای ۳۶ درجه سانتیگراد و طی چهارشنبه ۱۴ مردادماه کمی ابری تا نیمه ابری در بعضی ساعت‌ها افزایش ابر و باد گاهی وزش باد شدید با حداقل دمای ۲۵ و حداکثر دمای ۳۷ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

او در پایان گفت: طی فردا سه شنبه ۱۳ و پس فردا چهارشنبه ۱۴ مردادماه اهواز با دمای ۵۰ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و اردبیل شهرکرد با دمای ۱۳ درجه سانتیگراد سردترین مراکز استان کشور هستند.

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