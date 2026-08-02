به گزارش میراث آریا، محمد آقامیری، رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران در حاشیه بازدید از موکب‌های شهرداری تهران در عراق، اظهار کرد: امیدواریم هر سال هم زائر خوبی برای حضرت اباعبدالله الحسین (ع) باشیم و هم بتوانیم خدمتگزار و خادم صادقی برای زائران باشیم. از خداوند می‌خواهیم توفیق حضور در این سفر معنوی را هر سال نصیب ما و همه علاقه‌مندان به این مسیر پربرکت کند.

او افزود: باید تلاش کنیم برکات معنوی این سفر را برای تمام سال حفظ کنیم. صرف حضور با نیت شرکت در مراسم اربعین حسینی، آثار معنوی فراوانی در زندگی انسان در دنیا و آخرت دارد و هر قدمی که در این مسیر برداشته شود، نزد سیدالشهدا (ع) بی‌پاسخ نخواهد ماند.

آقامیری با اشاره به حضور شهرداری تهران در عملیات خدمت‌رسانی اربعین، گفت: امسال پنجمین سالی است که در این دوره، شهرداران مناطق بر اساس تقسیم کار، مسئولیت خدمت‌رسانی در مبادی مرزی و شهرهای نجف، کربلا و سامرا را بر عهده گرفته‌اند. هر منطقه در بخشی از مرزها، مسیر پیاده‌روی یا شهرهای زیارتی مستقر شده و در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، اسکان، پذیرایی و خدمات شهری فعالیت می‌کند.

او ادامه داد: از مرز مهران به صورت زمینی وارد عراق شدیم و از موکب‌ها و ایستگاه‌های خدمت‌رسانی در این مرز بازدید کردیم. سپس از مناطق مختلف در نجف، مسیر بین نجف و کربلا و همچنین موکب‌های مستقر در کربلا هم بازدید داشته‌ایم.

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران با اشاره به بازدیدش از موکب حضرت زینب (س) گفت: این موکب که توسط منطقه ۸ شهرداری تهران ویژه بانوان راه‌اندازی شده، نسبت به سال‌های گذشته پیشرفت قابل توجهی داشته است. اگرچه محدودیت‌های مکانی موجب کاهش وسعت آن شده اما کیفیت خدمات به شکل محسوسی ارتقاء یافته و امکانات مورد نیاز زائران بهتر از گذشته فراهم شده است.

او افزود: طی چهار تا پنج سال اخیر، تجربه مناطق شهرداری در برگزاری موکب‌ها افزایش یافته و کیفیت خدمات نسبت به سال‌های ابتدایی قابل مقایسه نیست.

آقامیری با بیان اینکه سه نفر از اعضای شورای اسلامی شهر تهران نیز دارای موکب مستقل هستند، گفت: این اعضا سال‌ها پیش از عضویت در شورا نیز در مسیر خدمت‌رسانی به زائران فعال بودند و اکنون نیز با امکانات مناسب به زائران خدمات ارائه می‌کنند.

او ادامه داد: پس از پایان بازدیدها جلساتی با شهردار تهران برگزار می‌شود و نقاط قوت و ضعف موکب‌ها و خدمات ارائه‌شده مورد آسیب‌شناسی قرار می‌گیرد تا در سال‌های آینده خدمات با کیفیت بهتری ارائه شود.

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران با اشاره به عملکرد حوزه خدمات شهری اظهار کرد: در نجف از فعالیت نیروهای خدمات شهری بازدید کردیم. کارگران داوطلب و جهادی شهرداری به صورت شبانه‌روزی و در چهار شیفت شش‌ساعته مسئولیت نظافت محدوده اطراف حرم مطهر حضرت امیرالمؤمنین (ع) را بر عهده دارند و خدمات مطلوبی ارائه می‌کنند.

آقامیری درباره بودجه اربعین نیز گفت: در بودجه شهرداری ردیفی برای فعالیت‌های فرهنگی پیش‌بینی شده و علاوه بر آن، هر سال در قالب تبصره‌های بودجه اعتبارات لازم مصوب می‌شود.

او با اشاره به توسعه زیرساخت‌های خدمت‌رسانی در مرز مهران، افزود: امسال سوله بزرگی برای اسکان نیروهای شهرداری و کارگران در مرز مهران احداث شده که نسبت به سال‌های گذشته شرایط بسیار مناسبی برای استقرار نیروها فراهم کرده است.

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران درباره خدمات حمل و نقلی شهرداری نیز گفت: روزهای شنبه و یکشنبه ۱۰۰ دستگاه ون به صورت رایگان در مرز مهران برای جابه‌جایی زائران در محدوده مرز و پایانه‌ها مستقر می‌شوند. این ون‌ها مجوز تردد بین‌شهری ندارند، اما احتمال دارد در مسیر بازگشت و در صورت صدور مجوز، برای انتقال رایگان زائران نیز مورد استفاده قرار گیرند.

آقامیری افزود: اتوبوس‌های شهرداری نیز در محدوده مرز برای جابه‌جایی زائران فعالیت می‌کنند و در صورت اخذ مجوزهای لازم، امکان استفاده از بخشی از ناوگان برای بازگشت زائران نیز وجود خواهد داشت.

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