تغذیه رایگان جایگزین برنامه شیر مدارس شد/ انتخاب ۴ قلم غذایی مغذی

به گزارش میراث آریا، احمد اسماعیل‌زاده مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، با بیان اینکه اجرای برنامه شیر مدارس از برنامه‌های مهم تغذیه‌ای به‌شمار می‌رود، اظهار کرد: حدود دو سال است که برنامه توزیع شیر رایگان در مدارس را به همت دولت آغاز کرده‌ایم. شرایط سال گذشته و تاخیر در پرداخت اعتبار برنامه شیر مدارس سبب شد که این برنامه نسبت به سال ۱۴۰۳ ناقص‌تر اجرا شود. براساس گزارش‌های وزارت آموزش‌وپروش، برنامه شیر مدارس حدود دو تا سه ماه اجرا شد؛ اما به دلیل اجرای ناقص نمی‌توانیم ارزشیابی لازم از این برنامه را داشته باشیم.

اعتبار ۱۵ همتی برای تغذیه مدارس

این متخصص تعذیه درباره اعتبار اجرای برنامه شیر مدارس در سال جاری گفت: پیگیری‌های دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت و وزارت آموزش‌وپرورش و همچین دیدگاه مثبت سازمان برنامه و بودجه به برنامه شیر مدارس سبب شده که اعتبار ۱۵ هزار میلیارد تومانی برای اجرای این برنامه در نظر بگیرند. اگر این اعتبار تخصیص یابد، می‌توانیم برنامه شیر مدارس را به نحو احسن اجرا کنیم.

مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت ادامه داد: وزارت بهداشت برگزاری جلسات متعددی را با دستگاه‌های مختلف به منظور پیش بردن چگونگی اجرای برنامه شیر مدارس آغاز کرده تا با رفع چالش‌های سال‌های گذشته بتوانیم در مسیر اجرای این برنامه گام برداریم.

تغذیه رایگان مدارس جایگزین برنامه شیر مدرسه

اسماعیل‌زاده با بیان اینکه نام برنامه شیر مدارس تغییر کرده، توضیح داد: سازمان برنامه و بودجه نام برنامه شیر مدارس را به تغذیه رایگان مدارس تغییر داده است. مشکلات برنامه شیر مدارس فقط به چالش‌ها با صنایع لبنی محدود نمی‌شود، بلکه افزایش مرتب قیمت شیر از دیگر چالش‌های اجرای برنامه شیر مدارس است. علاوه بر مشکلات تامین و قیمت شیر، توزیع شیر در مناطق محروم و صعب‌العبور از دیگر چالش‌های اجرای برنامه بود.

بسته‌های مغذی جایگزین شیر مدارس

مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت درباره استفاده از بسته‌های مغذی به جای شیر در مدارس گفت: کمیته شیر مدارس با توجه به مشکلاتی که در زمینه تامین و تهیه شیر وجود دارد، تصمیم گرفته است که اولویت برنامه تغذیه رایگان همچنان شیر باشد اما به ادارات‌کل آموزش‌وپروش استان‌های کشور اجازه دهد تا سقف ۳۰ درصد از سایر اقلام غذایی استفاده کنند. بنابراین باید ادارات کل آموزش‌وپروش استان‌ها با توجه به مسائلی مانند قیمت بالای شیر، مشکلات تامین شیر در برخی مناطق و سختی دسترسی به برخی نقاط تا سقف ۳۰ درصد از اقلام غذایی دیگر استفاده کنند.

تشکیل کمیته تخصصی برای انتخاب اقلام جایگزین

او درباره جزئیات اقلام غذایی جایگزین توضیح‌داد: دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، دفتر بهبود تغذیه جامعه را مامور انتخاب اقلام غذایی جایگزین شیر برای اجرای برنامه تغذیه رایگان مدارس کرد. بر این اساس، کمیته علمی انتخاب اقلام جایگزین متشکل از ۴ نفر اساتید تغذیه در دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت تشکیل شد و لیستی شامل ۱۲ قلم موادغذایی به شورای عالی سلامت و امنیت غذایی ارائه دادیم.

انتخاب ۴ قلم غذایی برای گزینه‌های جایگزین

اسماعیل‌زاده ادامه داد: بر اساس لیست کمیته علمی دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، شورای عالی سلامت با حضور دستگاه‌های مختلف تشکیل جلسه داد. در نهایت، ۴ قلم غذایی که دارای تولید کارخانه‌ای و بسته‌بندی هستند، انتخاب شدند. این اقلام غذایی شامل نان‌های مغذی، خرما و بیسکوئیت سبوس‌دار و غیره هستند و می‌توانند تامین‌کننده پروتئین، کالری و موادمغذی برای دانش‌آموزان باشند. به دلیل اینکه سایر اقلام لیست غذایی به صورت فله‌ای بودند، سایر دستگاه‌ها با توزیع آن اقلام غذایی در مدارس مخالفت کردند.

انتخاب کارخانه‌ها برای تامین اقلام

مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت ادامه داد: وزارت آموزش‌وپروش با همکاری سازمان غذاو داور موظف است که اطلاعات کارخانه‌هایی که در زمینه تولید اقلام مد نظر نظر فعالیت می‌کنند، استخراج کند و سپس با همکاری سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای تامین اقلام غذایی اقدام کنند و لیست کارخانه‌ها را در اختیار ادارات کل آموزش‌پرورش قرار دهد. به طور قطع، دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی جلسات دیگری را در ارتباط با برنامه تغذیه رایگان مدارس برگزار می‌کند تا نتیجه نهایی برای مهر ماه مشخص شود.

دستورالعمل تغذیه مدارس در صورت مجازی‌شدن آموزش

اسماعیل‌زاده درباره چگونگی توزیع این بسته‌های مغذی در شرایط تعطیلی مدارس نیز توضیح داد: علاوه بر مسائل سال گذشته کشور، مسائلی مانند آلودگی هوا و بارندگی‌های فصلی نیز سبب مجازی‌شدن مدارس می‌شود. اجرای برنامه تغذیه مدارس در صورت مجازی‌شدن آموزش را در دستور کار قرار داده‌ایم تا اجرای برنامه در صورت مجازی شدن مدارس روی زمین نماند. این دستورالعمل تا مهر ماه نهایی می‌شود.

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