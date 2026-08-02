تغذیه با شیر مادر، شروعِ سالم یک زندگی

به گزارش میراث آریا، شعار رسمی هفته جهانی تغذیه با شیر مادر در سال جاری میلادی (۲۰۲۶) با عنوان تغذیه با شیر مادر برای یک شروع پایدار در زندگی: تقویت آنچه مؤثر است تعیین شده است.

این شعار نیاز مبرم به ایجاد زیرساخت‌های دائمی و سیستم‌های حمایتی که تغذیه با شیر مادر را پایدار و در دسترس در سراسر جهان قرار می‌دهد، برجسته می‌کند. این کمپین همچنین تأکید می‌کند که با سرمایه‌گذاری در تقویت سیستم‌های حمایتی قوی و پایدار، تغذیه با شیر مادر در اولویت قرار می‌گیرد زیرا مشخص شده است که یک محیط حمایتی برای تغذیه با شیر مادر نه تنها به نفع خانواده‌هاست بلکه تأثیرات مثبت گسترده‌تری نیز دارد.

مزایای سلامتی برای مادر و نوزاد

به گزارش وبگاه تخصصی momcozy، شیردهی بیشترین مزیت ممکن را برای نوزادان به همراه دارد؛ چرا که تمام نیازهای آنان را تأمین کرده و در برابر بیماری‌ها از آن‌ها محافظت می‌کند. این کار همچنین پیوند عمیق میان مادر و نوزاد را تقویت می‌کند. برای مادران، این امر می‌تواند به بهبود پس از زایمان و حفظ سلامت در درازمدت کمک کند. هفته جهانی تغذیه با شیر مادر با گسترش این آگاهی در میان خانواده‌ها در سراسر جهان به کسانی که دسترسی آسانی به کمک یا مشاوره ندارند، یاری می‌رساند.

ایجاد حمایت‌های پایدار

هیچ مادری نباید مجبور باشد که با دشواری، وظیفه شیردهی به نوزاد خود را انجام دهد یا در مورد اقدامات لازم دچار تردید باشد. این مناسبت جهانی به تلاش برای ایجاد سیستم‌های حمایتی بهتر در خانه، محل کار و مراکز درمانی یا بیمارستان‌ها اختصاص دارد. وقتی همه دست‌اندرکاران در یک تیم و هم‌سو با یکدیگر باشند، فرایند شیردهی برای همه افراد درگیر، ساده‌تر و مؤثرتر خواهد بود. هدف این است هر مادری در هر کجا که هست، احساس کند که برای انجام اینکار مورد استقبال و حمایت قرار دارد.

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