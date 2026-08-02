رگبار باران در ۱۰ استان/ وزش باد شدید در برخی مناطق

به گزارش میراث آریا، صادق ضیاییان رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی درباره وضعیت جوی کشور اظهار کرد: امروز یکشنبه ۱۱ مردادماه در برخی نقاط استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، مازندران، ارتفاعات استانهای تهران، البرز، گیلان، گلستان و سمنان، دوشنبه ۱۲ مردادماه در استانهای خراسان شمالی، مازندران و ارتفاعات استانهای گلستان، سمنان، تهران و البرز و سهشنبه ۱۳ تا پنجشنبه ۱۵ مردادماه در ارتفاعات البرز مرکزی در برخی ساعات بهویژه در بعدازظهر و اوایل شب رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد موقت و در نقاط مستعد گردوخاک پیشبینی میشود.
او ادامه داد: این وضعیت طی سه روز آینده در جنوب استانهای سیستانوبلوچستان، کرمان و ارتفاعات هرمزگان نیز دور از انتظار نیست همچنین طی پنج روز آینده در شمال شرق، شرق، جنوب شرق، برخی نقاط مرکز و دامنههای جنوبی البرز مرکزی در برخی ساعات وزش باد شدید و گردوخاک پیشبینی میشود.
به گفته ضیاییان، دریای خزر تا دوشنبه ۱۲ مردادماه و شرق دریای عمان طی پنج روز آینده مواج خواهد بود.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده اظهارکرد: دوشنبه ۱۲ مردادماه آسمان تهران کمی ابری تا نیمهابری و از بعدازظهر افزایش باد و در شب گاهی بارش پراکنده با احتمال وزش باد شدید با کمینه و بیشینه دمای ۲۶ و ۳۶ درجه سانتیگراد و سهشنبه ۱۳ مردادماه کمیابری تا نیمهابری، از بعدازظهر افزایش باد و در شب ابری، گاهی بارش پراکنده با احتمال وزش باد شدید با بیشترین و کمترین دمای ۳۶ و ۲۷ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.
ضیاییان درباره وضعیت دمای استانها گفت: اردبیل و زنجان طی فردا با کمینه دمای ۱۴ درجه سانتیگراد و زنجان طی پس فردا سه شنبه ۱۳ مردادماه با کمینه دمای ۱۳ درجه سانتیگراد خنکترین و اهواز با بیشینه دمای ۴۹ درجه سانتیگراد طی این دو روز گرمترین مراکز استانها پیشبینی میشود.
انتهای پیام/
نظر شما