آمادگی شهرداری برای پیاده روی جاماندگان اربعین در تهران/ استقرار ۳هزار موکب در طول مسیر

به گزارش میراث آریا، محمدباقر اعلمی رئیس سازمان فرهنگیهنری شهرداری تهران در نشست خبری با موضوع پیادهروی جاماندگان اربعین حسینی در تهران بیان کرد: چند سالی است که به لطف حضرت سیدالشهدا در مجموعه مدیریت شهری مسئول برگزاری مراسم راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی هستیم و امسال تلاش میکنیم مراسم را با شکوهتر برگزار کنیم.
او با بیان اینکه شعار این مراسم «باید برخواست» است، افزود: این مراسم جزیی از زندگی مردم شده و عدهای از قبل به کربلا میروند و بعد در این مراسم نیز شرکت میکنند و عدهای نیز که نتوانستهاند به عراق بروند در این راهپیمایی شرکت میکنند؛ اما امسال رهبر شهیدمان را نداریم و شعار خونخواهی و انتقام جویی خواسته مردم است و این مراسم نیز در امتداد همان شعارها برگزار میشود.
اعلمی گفت: شهرداری تهران با حضور تمام معاونتها و زیرمجموعهها از جمله حمل و نقل، آتش نشانی، مدیریت بحران، تاکسیرانی، زیباسازی و غیره همگی با ۱۰۰ در صد امکانات و تجهیزات در مجموعه مدیریت شهری حضور دارند تا تسهیلگری برای موکب داران و مردم انجام شود.
رئیس سازمان فرهنگیهنری شهرداری تهران افزود: علاوه بر شهرداری، سایر دستگاهها مثل سپاه پاسدار اسلامی تهران، پلیس، اورژانس، سازمان آب، برق و… همه پای کار برگزاری این مراسم هستند تا مراسم پرشکوهتر از سال گذشته برگزار شود.
اعلمی ادامه داد: مراسم روز اربعین سه شنبه ۱۳ مردادماه از میدان امام حسین (ع) تا حرم حضرت عبدالعظیم حسنی برگزار میشود و مناطقهای ۷،۱۲، ۱۴،۱۶ و ۲۰ درگیر این مراسم هستند.
انتهای پیام/
نظر شما