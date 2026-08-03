چرا هوای تابستانه تهران ابری شد؟

به گزارش میراث آریا، احد وظیفه، رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی گفت: از سهشنبه هفته گذشته ۶ مردادماه هوای تهران رو به خنکی رفت و تا امروز ۱۲ مردادماه ادامه داشته است و تا سهشنبه ۱۳ مردادماه در حد نرمال خواهد بود اما از چهارشنبه هفته جاری ۱۴ و پنج شنبه ۱۵ مردادماه دوباره با افزایش دما در تهران مواجه خواهیم شد و تا دوشنبه ۱۹ مردادماه به حدود ۳۹ درجه سانتیگراد خواهد رسید.
او ادامه داد: دما طی هفته جاری از تهران تا حاشیههای شرقی زاگرس در وضعیت نرمال قرار دارد اما نیمه شرقی کشور از جمله استانهای کرمان، خراسان جنوبی و یزد حدود یک تا ۲ درجه زیر نرمال یعنی خنکتر از معمول خواهند بود. استانهای نوار جنوبی تا غربی و شمال غرب کشور حدود یک تا ۲ درجه از نرمال گرمتر پیشبینی میشوند.
وظیفه افزود: دمای هوا طی هفته آینده در همه استانهای کشور بهخصوص استانهای دامنههای شمالی و جنوبی البرز و استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان، قزوین، تهران، سمنان، قم، مرکزی، خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی بهطور متوسط حدود ۲ درجه سانتیگراد بیش از نرمال خواهد بود.
تشکیل ابرهای کومولوس بر فراز تهران
او در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به ثبت کمینه دمای ۲۵ درجه سانتیگراد در روز یکشنبه ۱۱ مردادماه گفت: به علت ابری بودن آسمان از شب قبل از آن، گرما بیشتر از میزان پیشبینی شده باشد.
رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی درباره ابرهایی که روز گذشته آسمان تهران را پوشانده بود، اظهار کرد: به این ابرها، ابرهای کومولوس شبانه میگویند. بهتدریج با خنک شدن هوا، دما کاهش پیدا میکند و زمانی که به نقطه شبنم (دمای تر) میرسد، رطوبت به نزدیک ۱۰۰ درصد رسیده است، در نتیجه ابر تشکیل میشود.
وظیفه ادامه داد: ابرهای شبانه ابتدای شب شکل میگیرند و باعث میشوند که زمین گرمای خود را بهراحتی از دست ندهد. بخش مهمی گرمایی که بهصورت موج فرو سرخ (نوعی از امواج الکترومغناطیسی که پس از برخورد با جسم، موجب گرم شدن آن میشود.) یا تابش موج بلند به جو آزاد در راستای قائم منتشر شده است، توسط این ابرها به سطح زمین برمیگردد و این رفت و برگشت چند بار ادامه پیدا میکند و در نتیجه دمای صبحگاهی افت زیادی نمیکند و دما ۲ تا ۴ درجه سانتیگراد از پیشبینیهای انجام شده گرمتر میشود.
او افزود: این ابرها هنگام طلوع آفتاب باعث میشود که تشعشع خورشیدی در بالای ابرها بیشتر باقی بماند. در نتیجه رشد سریع دمای صبحگاهی را مانع میشوند یعنی کارکرد دوگانهای دارند. این ابرها با طلوع خورشید، بهتدریج گرم میشوند و معمولا از بین میروند چون عمق زیادی ندارند.
وضعیت بارندگی در کشور
رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی در پایان درباره بارندگی طی هفتههای آینده گفت: این هفته بارندگی چندانی در کشور پیشبینی نمیشود. هفته آینده شمال غرب و سواحل شمالی بارش نسبتا ضعیفی دارند. هفته سوم و چهارم به بعد به احتمال زیاد شاهد بارندگی بهخصوص در شمال غرب و سواحل شمالی کشور خواهیم بود و دما هم افت خواهد کرد.
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