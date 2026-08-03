به گزارش میراث آریا، پلیس راهور شرق استان تهران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: همزمان با برگزاری مراسم پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی (ع)، تمهیدات ویژه‌ای به منظور تأمین امنیت، تسهیل تردد راهپیمایان و مدیریت عبور و مرور وسایل نقلیه در محورهای شرق استان تهران اجرا خواهد شد.

در این اطلاعیه آمده است: مراسم پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی (ع) روز سه‌شنبه ۱۳ مردادماه به‌صورت پراکنده از شهرستان‌های پاکدشت، پیشوا، ورامین و قرچک آغاز می‌شود و با حضور گسترده عاشقان اهل‌بیت (ع)، تجمع اصلی راهپیمایان از میدان شهید ستاری شهرستان قرچک به سمت شهرری و حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) شکل خواهد گرفت.

پلیس راهور شرق استان تهران اعلام کرد که به‌منظور برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم و حفظ ایمنی شرکت‌کنندگان، طرح ویژه انتظام‌بخشی ترافیک با حضور حداکثری مأموران پلیس راهور در مسیرهای منتهی به راهپیمایی اجرا می‌شود و تمامی اقدامات لازم برای روان‌سازی تردد و کاهش گره‌های ترافیکی پیش‌بینی شده است.

بر اساس این اطلاعیه، از ساعت ۵ صبح تا ۱۲ ظهر روز سه‌شنبه ۱۳ مردادماه، تردد کامیون‌ها و سایر وسایل نقلیه سنگین از میدان شهید ستاری شهرستان قرچک به سمت شهرری ممنوع خواهد بود.

پلیس راهور همچنین از رانندگان کامیون‌ها و وسایل نقلیه سنگین که به‌دلیل ضرورت قصد تردد به سمت تهران یا شهرری را دارند، خواست از مسیرهای جایگزین شامل بزرگراه امام رضا (ع)، جاده فیلستان، جاده حسن‌آباد و آزادراه حرم تا حرم استفاده کنند.

در پایان این اطلاعیه، پلیس راهور شرق استان تهران ضمن قدردانی از همکاری شهروندان، از رانندگان خواست با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، همکاری لازم را با مأموران پلیس مستقر در مسیرهای راهپیمایی داشته باشند تا این مراسم معنوی در فضایی ایمن، آرام و بدون مشکل ترافیکی برگزار شود.

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