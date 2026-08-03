۱۲ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۷

همزمان با راهپیمایی جاماندگان اربعین صورت می‌گیرد

اعمال محدودیت تردد کامیون‌ها در جنوب شرق استان تهران

اعمال محدودیت تردد کامیون‌ها در جنوب شرق استان تهران

پلیس راهور شرق استان تهران با صدور اطلاعیه‌ای از اجرای محدودیت تردد کامیون‌ها و خودروهای سنگین در مسیر راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی(ع) در روز سه‌شنبه ۱۳ مردادماه و تعیین مسیرهای جایگزین برای این وسایل نقلیه خبر داد.

به گزارش میراث آریا، پلیس راهور شرق استان تهران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: همزمان با برگزاری مراسم پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی (ع)، تمهیدات ویژه‌ای به منظور تأمین امنیت، تسهیل تردد راهپیمایان و مدیریت عبور و مرور وسایل نقلیه در محورهای شرق استان تهران اجرا خواهد شد. 

در این اطلاعیه آمده است: مراسم پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی (ع) روز سه‌شنبه ۱۳ مردادماه به‌صورت پراکنده از شهرستان‌های پاکدشت، پیشوا، ورامین و قرچک آغاز می‌شود و با حضور گسترده عاشقان اهل‌بیت (ع)، تجمع اصلی راهپیمایان از میدان شهید ستاری شهرستان قرچک به سمت شهرری و حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) شکل خواهد گرفت. 

پلیس راهور شرق استان تهران اعلام کرد که به‌منظور برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم و حفظ ایمنی شرکت‌کنندگان، طرح ویژه انتظام‌بخشی ترافیک با حضور حداکثری مأموران پلیس راهور در مسیرهای منتهی به راهپیمایی اجرا می‌شود و تمامی اقدامات لازم برای روان‌سازی تردد و کاهش گره‌های ترافیکی پیش‌بینی شده است. 

بر اساس این اطلاعیه، از ساعت ۵ صبح تا ۱۲ ظهر روز سه‌شنبه ۱۳ مردادماه، تردد کامیون‌ها و سایر وسایل نقلیه سنگین از میدان شهید ستاری شهرستان قرچک به سمت شهرری ممنوع خواهد بود. 

پلیس راهور همچنین از رانندگان کامیون‌ها و وسایل نقلیه سنگین که به‌دلیل ضرورت قصد تردد به سمت تهران یا شهرری را دارند، خواست از مسیرهای جایگزین شامل بزرگراه امام رضا (ع)، جاده فیلستان، جاده حسن‌آباد و آزادراه حرم تا حرم استفاده کنند. 

در پایان این اطلاعیه، پلیس راهور شرق استان تهران ضمن قدردانی از همکاری شهروندان، از رانندگان خواست با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، همکاری لازم را با مأموران پلیس مستقر در مسیرهای راهپیمایی داشته باشند تا این مراسم معنوی در فضایی ایمن، آرام و بدون مشکل ترافیکی برگزار شود.

انتهای پیام/

کد خبر 1405051200977
حوریه تقدس نژاد
دبیر مرضیه امیری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha