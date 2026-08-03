۱۲ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۱

مقصر تصادفات در خطوط ویژه کیست؟

مقصر تصادفات در خطوط ویژه کیست؟

در هفته‌های اخیر دو تصادف در خط ویژه خطوط اتوبوسرانی تهران رخ داد که دوباره مساله ترددهای غیرمجاز در این خطوط را پررنگ کرد، این در حالیست که به گفته کارشناسان تردد هر خودرویی جز اتوبوس‌ها در این خطوط ممنوع است و اگر تصادفی رخ دهد، راننده‌، موتور سوار و هر عابری که غیرمجاز وارد این مسیر شده است، مقصر حادثه است و جریمه نیز می‌شود.

به گزارش میراث آریا، سرهنگ عین‌اله جهانی معاون اجتماعی و فرهنگی سابق پلیس راهور کشور در این باره گفت: خطوط ویژه در واقع مسیر ویژه اتوبوسرانی هستند که از سالیان سال در تهران و در شهرهای بزرگ ساخته شده‌اند و هدف از ایجاد آن‌ها تسهیل در عبور و مرور و جابه جایی مسافران درون شهری با وسایل حمل و نقل عمومی یا در واقع همان اتوبوس‌های شرکت واحد است. 

او افزود: در واقع با اجرای این طرح در کلانشهرها قرار بود اشتیاق مردم به استفاده از حمل و نقل عمومی زیاد شود که این امر موفقیت‌آمیز نیز بود و سرعت رسیدن و نبود ترافیک در این مسیرها باعث اشتیاق مردم شد. 

جهانی ادامه داد: همچنین خودروهای امدادی و عملیاتی مثل پلیس، آتش نشانی، اورژانس و هلال احمر نیز که باید با قید فوریت به محل حادثه برسند نیز می‌توانند از خطوط ویژه تردد کنند. 

معاون اجتماعی و فرهنگی سابق پلیس راهور کشور گفت: در واقع این خطوط با این نگاه ساخته شدند و تاکنون نیز موفق عمل کرده‌اند و به جای اینکه ۵۰ خودروی سواری با یک سرنشین وارد خیابان‌های پرترافیک شوند، یک اتوبوس با ۵۰ مسافر از این خطوط عبور می‌کند که در کاهش ترافیک و افزایش سرعت عبور و مرور بسیار موثر است. 

او با اشاره به قوانین مربوط به خطوط ویژه افزود: بر اساس قانون، ورود و تردد هرگونه وسیله نقلیه به جز اتوبوس‌ها و خودروهای امدادی به خطوط ویژه ممنوع است و برای متخلفان جریمه در نظر گرفته می‌شود. 

جهانی در پاسخ به این سوال که اگر در این خطوط تصادفی رخ دهد چه کسی مسئول است؟ اظهار کرد: در این باره گاهی بین کارشناسان تصادفات اختلاف نظر وجود دارد اما معمولا خودرو، عابر یا موتورسیکلتی که وارد خطوط ویژه می‌شود غیرمجاز است و در تصادفات نیز به عنوان مقصر شناخته می‌شود. 

معاون اجتماعی و فرهنگی سابق پلیس راهور کشور گفت: این خط همیشه باید باز و روان باشد و چون این مسئله برای پلیس راهور اهمیت بالایی دارد همیشه با مستقر کردن مامور، ایجاد راهبند و غیره تلاش می‌کند تا از عبورهای غیرمجاز جلوگیری کند و با متخلفان برخورد می‌شود.

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کد خبر 1405051200950
حوریه تقدس نژاد
دبیر مریم قربانی‌نیا

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