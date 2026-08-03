مقصر تصادفات در خطوط ویژه کیست؟

به گزارش میراث آریا، سرهنگ عین‌اله جهانی معاون اجتماعی و فرهنگی سابق پلیس راهور کشور در این باره گفت: خطوط ویژه در واقع مسیر ویژه اتوبوسرانی هستند که از سالیان سال در تهران و در شهرهای بزرگ ساخته شده‌اند و هدف از ایجاد آن‌ها تسهیل در عبور و مرور و جابه جایی مسافران درون شهری با وسایل حمل و نقل عمومی یا در واقع همان اتوبوس‌های شرکت واحد است.

او افزود: در واقع با اجرای این طرح در کلانشهرها قرار بود اشتیاق مردم به استفاده از حمل و نقل عمومی زیاد شود که این امر موفقیت‌آمیز نیز بود و سرعت رسیدن و نبود ترافیک در این مسیرها باعث اشتیاق مردم شد.

جهانی ادامه داد: همچنین خودروهای امدادی و عملیاتی مثل پلیس، آتش نشانی، اورژانس و هلال احمر نیز که باید با قید فوریت به محل حادثه برسند نیز می‌توانند از خطوط ویژه تردد کنند.

معاون اجتماعی و فرهنگی سابق پلیس راهور کشور گفت: در واقع این خطوط با این نگاه ساخته شدند و تاکنون نیز موفق عمل کرده‌اند و به جای اینکه ۵۰ خودروی سواری با یک سرنشین وارد خیابان‌های پرترافیک شوند، یک اتوبوس با ۵۰ مسافر از این خطوط عبور می‌کند که در کاهش ترافیک و افزایش سرعت عبور و مرور بسیار موثر است.

او با اشاره به قوانین مربوط به خطوط ویژه افزود: بر اساس قانون، ورود و تردد هرگونه وسیله نقلیه به جز اتوبوس‌ها و خودروهای امدادی به خطوط ویژه ممنوع است و برای متخلفان جریمه در نظر گرفته می‌شود.

جهانی در پاسخ به این سوال که اگر در این خطوط تصادفی رخ دهد چه کسی مسئول است؟ اظهار کرد: در این باره گاهی بین کارشناسان تصادفات اختلاف نظر وجود دارد اما معمولا خودرو، عابر یا موتورسیکلتی که وارد خطوط ویژه می‌شود غیرمجاز است و در تصادفات نیز به عنوان مقصر شناخته می‌شود.

معاون اجتماعی و فرهنگی سابق پلیس راهور کشور گفت: این خط همیشه باید باز و روان باشد و چون این مسئله برای پلیس راهور اهمیت بالایی دارد همیشه با مستقر کردن مامور، ایجاد راهبند و غیره تلاش می‌کند تا از عبورهای غیرمجاز جلوگیری کند و با متخلفان برخورد می‌شود.

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