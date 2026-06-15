به گزارش میراث آریا، مسعود کاظمی مدیر عامل اتحادیه حمل‌ و نقل مسافر شهری کشور، با اشاره به اهمیت مدیریت راهبردی ناوگان برای سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ اظهار کرد: در راستای اجرای تکالیف مندرج در آئین‌نامه اجرایی حمل‌ونقل دانش‌آموزی مصوب هیئت وزیران و با لحاظ شرایط و مقتضیات فعلی کشور، والدین گرامی می‌توانند تا پایان تیرماه با مراجعه به سامانه پایش ناوگان دانش‌آموزی (سپند) به نشانی irtusepand.ir نسبت به ثبت درخواست سرویس فرزندان خود اقدام کنند.

او افزود: این ثبت نام به منزله ثبت درخواست بوده و آن دسته از والدینی که ممکن است تغییر مدرسه و یا سکونت داشته باشند می‌توانند نسبت به ویرایش و یا تکمیل درخواست در قسمت کاربری خود اقدام کنند.

کاظمی با اشاره به ضرورت رعایت این تقویم زمانی، گفت: ثبت‌نام به موقع، بستر لازم را برای شهرداری‌ها فراهم می‌کند تا با دقت کافی و رعایت ضوابط فنی، نسبت به سازماندهی و تأمین ناوگان مورد نیاز اقدام کرده و از انباشت درخواست‌ها در آستانه بازگشایی مدارس جلوگیری کنند.

امنیت و آرامش خانواده‌ها در گروی استفاده از ناوگان مجاز/ خانواده‌ها از سرویس‌های غیرمجاز و خارج از این سامانه استفاده نکنند

کاظمی خطاب به والدین، بر اهمیت انتخاب مسیر قانونی تأکید و اظهار کرد: ثبت‌نام در سامانه سپند، ضامن امنیت، آرامش و آسایش فرزندان شماست. از خانواده‌ها تقاضا می‌شود جهت حفظ امنیت و سلامت دانش‌آموزان، به هیچ عنوان از سرویس‌های غیرمجاز و خارج از این سامانه استفاده نکنند؛ چرا که ناوگان ثبت شده در سپند، تحت نظارت مستمر بوده و صلاحیت فنی رانندگان و ایمنی خودروهای آنان به طور دقیق از سوی شهرداری‌ها و سازمان‌های تابعه احراز می‌شود.

او خاطرنشان کرد: رانندگان و پیمانکاران نیز مکلف‌اند در بازه زمانی تعیین شده، جهت تکمیل اطلاعات و دریافت گواهی صلاحیت از شهرداری‌ها اقدام کنند تا ارائه خدمات در بالاترین سطح کیفی و بدون خلل در حوزه حمل و نقل دانش آموزی تداوم یابد.

شهرداری‌ها نسبت به تعیین بهای خدمات و هزینه سرویس مدارس اقدام کنند

مدیرعامل اتحادیه حمل‌ونقل مسافر شهری کشور درباره هزینه‌های سرویس مدارس تصریح کرد: مطابق قانون، شهرداری‌ها موظف‌اند تا پایان خردادماه با اخذ مصوبه رسمی از شورای اسلامی شهر خود، نسبت به تعیین بهای خدمات و هزینه سرویس مدارس اقدام کنند. این نرخ که شامل آنالیز هزینه‌هایی نظیر دستمزد راننده، گواهی صلاحیت، پشتیبانی سامانه و امور نظارتی است.

کاظمی در پایان گفت: از شهرداران و اعضای شوراهای اسلامی شهر سراسر کشور تقاضا می‌شود تا با تصویب و بارگذاری به موقع نرخ‌نامه‌ها در سامانه سپند، بستر لازم را برای برنامه‌ریزی منسجم فراهم آورند؛ چرا که این نرخ‌نامه تنها ملاک قانونی برای پرداخت والدین به پیمانکاران و رانندگان زحمتکش و اصلی‌ترین ابزار ایجاد شفافیت مالی در این حوزه است.

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