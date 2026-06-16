به گزارش خبرنگار میراثآریا، نشست مشترک سردار محمدرضا میرحیدری فرمانده انتظامی استان قم با بهزاد احمدی فارسانی، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قم روز دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ در سالن جلسات ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قم در راستای همافزایی بیشتر برگزار شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قم در این نشست از تلاشهای مجاهدانه، رشادتها و ایثارگریهای پرسنل خدوم فراجا در جنگ تحمیلی رمضان تقدیر و تشکر کرد.
بهزاد احمدی فارسانی با بیان این که با همکاری و تعامل میتوانیم خدمات بهتر و بیشتری به مجاوران و زائران حرم مطهر کریمه اهل بیت(ع) ارائه دهیم، گفت: از همراهی و مساعدت فرمانده محترم انتظامی استان قم و پرسنل پرتلاش فراجا با این ادارهکل کمال قدردانی را داریم.
او درباره آخرین وضعیت طرح احداث موزه جامع و مخزن اشیای تاریخی استان قم گفت: ساخت موزه جامع در برنامه هفتم توسعه پیشبینی و گام نخست این طرح یعنی تأمین زمین، اکنون با همت و تلاشهای شهردار محترم، رئیس و اعضای محترم شورای اسلامی شهر قم در واگذاری ۶۵۰۰ مترمربع زمین برای ساخت موزه و مخزن اشیای تاریخی محقق شده است.
فرمانده انتظامی استان قم نیز در این جلسه با اهدای لوح و تقدیر از خدمات و تلاشهای مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قم و مدیران و کارمندان این ادارهکل، در خدماترسانی به مردم به ویژه زائران آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) گفت: خدمت در شهر کریمه اهل بیت(ع) به عنوان امالقرای جهان تشیع و خاستگاه انقلاب اسلامی ایران یک افتخار است.
سردار محمدرضا میرحیدری همچنین بر تعامل و همکاری دوسویه تأکید کرد.
سرهنگ منوچهر نصیری جانشین فرمانده انتظامی استان قم، سرهنگ نصرالله برزگر رئیس پلیس پیشگری استان قم، سرهنگ احمد قربانی فرمانده یگان حفاظت میراثفرهنگی استان قم و عمار کاوسی معاون میراثفرهنگی، علیاصغر نجفپور معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی، مهدی خراسانی معاون توسعه مدیریت و منابع ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قم نیز در این جلسه حضور داشتند.
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