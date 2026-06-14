به گزارش میراث آریا، فیلم انیمیشن سینمایی «شمشیر و اندوه» به تهیه‌کنندگی مهدی جعفری جوزانی و کارگردانی عماد رحمانی و مهرداد محرابی همزمان با فرارسیدن ماه محرم از چهارشنبه ۲۷ خرداد اکران خود را در سینماهای سراسر کشور آغاز خواهد کرد.

ساخت این انیمیشن که با تکنیک MetaHuman، متاهیومن و از طریق اسکن انسانی صورت گرفته، دو سال به طول انجامیده و پس از ساخت در جشنواره‌های خارج از کشور هم حضور موفقی داشته است.

در خلاصه داستان «شمشیر و اندوه» آمده: در جایی که تاریخ با عشق و جنگ پیوند می‌خورد، در میانه نبردی برای رسیدن به رویای پدر، ماجراجویی «کارن» آغاز می‌شود.

زهره شکوفنده، مهبد قناعت‌پیشه، تورج نصر، غلامرضا صادقی، سعید مقدم منش، میثم نیکنام، امیر غفارمنش، حسام صادقی نیکو، محسن سرشار، محسن زرآبادی، اعظم حبیبی، کوروش زارع پناه، مهرداد معمارزاده، شهره روحی، مریم خلقتی، نگین خواجه نصیر ، شیدا زینی ، عالمتاج خیری‌نیا، ابراهیم ربیعی، جوانه برهانی، میلاد مبینی، مسیحا شهیدی اصل اسامی صداپیشگانی هستند که در این انیمیشن همکاری کرده‌اند.

«شمشیر و اندوه» به سرگروهی پردیس سینمایی هویزه مشهد» اکران می‌شود و «خانه فیلم» پخش آن را در سینماهای سراسر کشور بر عهده دارد.

اسامی کامل عوامل تولید انیمیشن سینمایی «شمشیر و اندوه» عبارتند از: فیلمنامه نویسان: مهدی جعفری جوزانی، عماد رحمانی، کارگردانان: عماد رحمانی، مهرداد محرابی، تهیه‌کننده: مهدی جعفری جوزانی، مدیر تولید: معین کریمی، تدوین: محمدرضا مصطفوی، موسیقی: آرش آقابابائی، شاهین پژهان، طراح صدا و SFX: میلاد استخری، شاهین پژهان، طراح ارشد کاراکتر: بنیامین شجاعی باغینی، کارگردان هنری: میلاد علیقلیا، مسئول رندر: بهداد باقری، شبیه سازی مو و پارچه: محمد مشتاقی، سیاوش مصحلی، مدیر روابط عمومی: فاطمه آذری، سرپرست صداپیشه‌گان: حسام صادقی نیکو.

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