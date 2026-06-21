نرخ حداقل دستمزد خدمات رسانه و ارتباطات تئاتر در سال ۱۴۰۵ تعیین شد

به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی خانه تئاتر، «کانون روابط‌عمومی و تبلیغات خانه تئاتر» نرخ کف دستمزد خدمات روابط‌عمومی تئاتر را برای سال ۱۴۰۵ تصویب کرد. این مصوبه با هدف ساماندهی حرفه‌ای فعالیت‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی، ارتقای کیفیت خدمات ارتباطی، صیانت حقوقی و کاهش اختلافات قراردادی تدوین و اعلام شده است.



بر اساس اعلام این کانون، نرخ این خدمات بر پایه محاسبات کارشناسی و متناسب با شرایط روز تئاتر ایران و استانداردهای خدمات ارتباطی تعیین شده و جزئیات آن در جدول ضمیمه نرخ‌ها درج شده است. طبق این دسته‌بندی، دستمزد پایه خدمات روابط‌عمومی تا پایان خرداد ۱۴۰۵ از ۱۵ میلیون تومان در حداقل مقیاس تا ۵۰ میلیون تومان در پروژه‌های بزرگ‌تر پیش‌بینی شده است.



هیأت‌مدیره کانون روابط‌عمومی و تبلیغات خانه تئاتر افزود: این ارقام با بازنگری در استانداردهای بین‌المللی (تعیین بودجه تبلیغات معادل ۱۰٪ ظرفیت فروش یا قیمت تمام‌شده اثر) و متناسب‌سازی با میانگین درآمد نمایش‌ها و بضاعت گروه‌ها، بر پایه قیمت بلیت و تورم نقطه‌ای در پایان خرداد ۱۴۰۵ به منصفانه‌ترین شکل ممکن به‌روزرسانی شده است. بدیهی است در صورت افزایش نرخ بلیت تئاتر و نرخ تورم، درصد ارزش افزوده این ارقام محاسبه و در قراردادها لحاظ خواهد شد. این مصوبه به‌انضمام ملاحظات اجرایی، تا پایان سال ۱۴۰۵ ملاک عمل خواهد بود.



۱. سالن‌های دولتی با حداکثر ۷۰ صندلی ثابت، تا ۱۵ اجرا، حداقل دستمزد ۱۵ میلیون تومان تعیین شده است. در صورت افزایش تعداد اجراها، بابت هر روز اجرای بیش از تعداد مذکور، میزان ۵درصد مبلغ پایه به حداقل دستمزد افزوده می‌شود.

۲. سالن‌های دولتی با حداکثر ۱۵۰ صندلی ثابت، تا ۱۵ اجرا، حداقل دستمزد ۱۸ میلیون تومان است و بابت هر روز اجرای بیش از این تعداد، میزان ۴درصد مبلغ پایه به دستمزد افزوده می‌شود.

۳. سالن‌های دولتی با حداکثر ۳۰۰ صندلی ثابت، تا ۲۰ اجرا، حداقل دستمزد ۲۰ میلیون تومان تعیین شده و برای هر روز اجرای بیشتر از سقف مذکور، میزان ۳درصد مبلغ پایه به آن اضافه خواهد شد.

۴. سالن اصلی تئاتر شهر و سالن‌های دولتی و نیمه‌دولتی با ظرفیت حداکثر ۶٠٠ نفر، از ١۵ تا ٣٠ اجرا حداقل دستمزد ٣٠ میلیون تومان تعیین شده است. همچنین بابت هر اجرا بیش از سقف مذکور میزان ۲درصد مبلغ پایه به حداقل دستمزد افزوده می‌شود.

در این سالن‌ها، برای رویدادهای ۱ تا ۶ اجرایی اجرایی، مبلغ ۱۵ میلیون تومان و برای رویدادهای ٧ تا ١۴ اجرایی مبلغ ۲۰ میلیون تومان تعیین شده است.

۵. تالار وحدت برای رویدادهای ۱ تا ۶ اجرایی، مبلغ ٢٠ میلیون تومان و برای رویدادهای ٧ تا ١۴ اجرایی مبلغ ٢۵ میلیون تومان و ١۵ تا ٣٠ اجرا، حداقل دستمزد ٣۵ میلیون تومان تعیین شده است. همچنین بابت هر اجرا بیش از سقف مذکور، میزان ۲درصد مبلغ پایه به حداقل دستمزد افزوده می‌شود.

۶. تماشاخانه ایرانشهر در سالن استاد سمندریان و سالن استاد ناظرزاده، تا ۲۵ اجرا، حداقل دستمزد ۲۵ میلیون تومان تعیین شده و بابت هر روز اجرای بیش از این تعداد، میزان ۵درصد به حداقل نرخ دستمزد افزوده می‌شود.

٧. سالن‌های خصوصی با کمتر از ۱۰۰ صندلی ثابت، برای ۱۵ اجرا، حداقل دستمزد ۱۵ میلیون تومان تعیین شده و بابت هر روز اجرای بیشتر از این تعداد، میزان ۳درصد مبلغ پایه به دستمزد افزوده می‌شود.

٨. سالن‌های خصوصی با حداکثر ۱۵۰ صندلی ثابت، تا ۱۵ اجرا، حداقل دستمزد ۲۰ میلیون تومان است و برای هر روز اجرای بیشتر، میزان ۳درصد مبلغ پایه به آن افزوده می‌شود.

٩. تالار حافظ و سالن‌های خصوصی با حداکثر ۲۰۰ صندلی ثابت، تا ۲۰ اجرا، حداقل دستمزد ۲۵ میلیون تومان تعیین شده و برای هر روز اجرای بیشتر، میزان ٣درصد مبلغ پایه به آن اضافه خواهد شد.

١٠. سالن‌های خصوصی با حداکثر ۳۰۰ صندلی ثابت، تا ۲۰ اجرا، حداقل دستمزد ۲۵ میلیون تومان تعیین شده و بابت هر روز اجرای بیشتر از این تعداد، میزان ۴درصد مبلغ مذکور به حداقل دستمزد افزوده می‌شود.

١١. سالن‌های خصوصی با حداکثر ۴۰۰ صندلی ثابت تا ۲۰ روز، مبلغ ۳۰ میلیون تومان تعیین شده و بابت هر روز اجرای بیشتر، میزان ۲ درصد مبلغ پایه به دستمزد افزوده می‌شود.

١٢. هر رویداد نمایشی با ظرفیت تا حداکثر ٨٠٠ تماشاگر از یک تا ۶ اجرا مبلغ ٢٠ میلیون تومان، ٧ تا ١۴ اجرا حداقل دستمزد ٣٠ میلیون تومان، و ١۵ تا ٣٠ اجرا حداقل دستمزد ۵٠ میلیون تومان تعیین شده است. همچنین بابت هر اجرا بیش از ٣٠ اجرا مبلغ ۲ درصد رقم پایه به دستمزد افزوده خواهد شد.

١٣. رویدادها و نمایش‌هایی که ظرفیت میزبانی بیش از ٨٠٠ تماشاگر در هر اجرا را دارند، حداقل دستمزد تا ١۵ اجرا مبلغ ۴٠ میلیون تومان و هر اجرا بیش از این تعداد، میزان ۵درصد به مبلغ مذکور افزوده می‌شود.

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