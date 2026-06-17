به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، براساس گزارش خبرگزاری رویترز، در حالی که فصل گردشگری تابستانی قبرس پس از پایان فصل زمستان آغاز شده بود، حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران در اواخر فوریه ۲۰۲۶ و سپس حملات متقابل ایران، فضای نااطمینانی گسترده‌ای در شرق مدیترانه ایجاد کرد.

داده‌های شرکت آمریکایی AirDNA که بازار اقامتگاه‌های کوتاه‌مدت را رصد می‌کند نشان می‌دهد نرخ روزانه لغو رزروها در قبرس که پیش از بحران حدود ۱۵ درصد بود، در روزهای پس از تشدید درگیری‌ها در مقاطعی به ۱۰۰ درصد رسید. هرچند این رقم بعدا کاهش یافت، اما همچنان در سطوحی بسیار بالاتر از شرایط عادی باقی ماند.

انجمن هتلداران قبرس نیز از افت قابل توجه تقاضا خبر داده است. «کریستوس آنجِلیدِس» مدیرکل این انجمن اعلام کرد رزروهای ماه مارس حدود ۴۰ درصد کاهش یافته و وضعیت ماه آوریل نیز تقریبا به همین میزان افت را نشان می‌دهد. به گفته او، ادامه این روند می‌تواند بر کل فصل گردشگری تابستان اثر منفی بگذارد.

فعالان صنعت گردشگری در شهر ساحلی لیماسول نیز از کاهش حضور گردشگران خبر می‌دهند. مدیران هتل‌ها و صاحبان کسب‌وکارهای محلی می‌گویند از ابتدای ماه مارس موجی از لغو رزروها آغاز شده و بسیاری از گردشگران، مقاصد جایگزین در غرب مدیترانه را انتخاب کرده‌اند.

پیامدهای این بحران تنها به قبرس محدود نشده است. گزارش رویترز نشان می‌دهد یونان و ترکیه نیز با کاهش نسبی تقاضای سفر مواجه شده‌اند، اما قبرس به دلیل نزدیکی جغرافیایی به منطقه بحران بیش از دیگر مقاصد شرق مدیترانه آسیب دیده است. شرکت‌های هواپیمایی ارزان‌قیمت از جمله EasyJet و Jet۲ اعلام کرده‌اند بخشی از تقاضای سفر از قبرس و ترکیه به سمت مقاصدی مانند اسپانیا و پرتغال منتقل شده است.

بانک مرکزی قبرس نیز در واکنش به این تحولات، پیش‌بینی رشد اقتصادی سال ۲۰۲۶ را کاهش داده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که وابستگی بالای اقتصاد قبرس به گردشگری، این کشور را در برابر شوک‌های ژئوپلیتیکی منطقه‌ای بسیار آسیب‌پذیر کرده است.

در همین حال، گزارش‌های بین‌المللی نشان می‌دهد بحران خاورمیانه بر الگوهای سفر در سطح گسترده‌تری نیز تأثیر گذاشته است. بر اساس داده‌های سازمان جهانی گردشگری، ورود گردشگران بین‌المللی به کشورهای خاورمیانه در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶ حدود ۱۴ درصد کاهش یافته که بخش مهمی از آن به نگرانی‌های امنیتی و اختلال در مسیرهای پروازی مرتبط است.

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