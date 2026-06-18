به گزارش خبرنگار میراثآریا، رسانههای بینالمللی از جمله رویترز گزارش دادند که براساس مفاد اعلامشده، دو کشور ایران و آمریکا توافق کردهاند طی یک دوره ۶۰ روزه مذاکرات خود را برای دستیابی به توافقی جامع ادامه دهند. این تفاهمنامه همچنین شامل موضوعاتی نظیر تسهیل برخی مبادلات اقتصادی، بررسی کاهش محدودیتها، آزادسازی بخشی از داراییهای مسدودشده ایران و تضمین امنیت کشتیرانی در منطقه است.
کارشناسان بینالمللی گردشگری بر این باورند که ثبات سیاسی و کاهش تنشهای منطقهای از مهمترین عوامل مؤثر بر انتخاب مقصد سفر از سوی گردشگران خارجی به شمار میرود. از این رو، هرگونه تحول مثبت در روابط بینالمللی ایران میتواند به بهبود تصویر مقصد ایران در بازار جهانی سفر کمک کند.
ایران با برخورداری از ۲۹ اثر ثبتشده در فهرست میراث جهانی یونسکو، صدها جاذبه تاریخی، فرهنگی و طبیعی و تنوع کمنظیر اقلیمی، همواره یکی از مقاصد بالقوه مهم گردشگری فرهنگی در جهان بوده است. با این حال، طی سالهای گذشته، تحریمها و تنشهای منطقهای بر روند معرفی و بازاریابی بینالمللی این ظرفیتها تأثیر گذاشته بود.
اکنون بسیاری از فعالان صنعت گردشگری معتقدند فضای جدید میتواند زمینه را برای افزایش همکاریهای بینالمللی، توسعه ارتباطات هوایی، حضور گستردهتر توراپراتورهای خارجی و تقویت سرمایهگذاری در حوزه گردشگری ایران فراهم کند.
همچنین کاهش نگرانیهای امنیتی در منطقه میتواند در بازنگری هشدارهای سفر برخی کشورها و افزایش اعتماد گردشگران خارجی به مقاصد خاورمیانه از جمله ایران مؤثر باشد. کارشناسان تاکید میکنند که صنعت گردشگری از جمله نخستین بخشهایی است که از بهبود روابط بینالمللی و گسترش تعاملات جهانی تأثیر مثبت میپذیرد.
تحلیلگران اقتصادی معتقدند کاهش تنشهای منطقهای میتواند به افزایش ثبات در بازار حملونقل و انرژی منجر شود؛ موضوعی که در بلندمدت بر هزینههای سفر و توسعه گردشگری بینالمللی تأثیرگذار خواهد بود.
در شرایطی که صنعت گردشگری جهان پس از سالها بحرانهای پیاپی در مسیر بازیابی قرار گرفته است، توافق اخیر میتواند فرصتی تازه برای معرفی ظرفیتهای گسترده گردشگری ایران به بازارهای جهانی و تقویت دیپلماسی فرهنگی کشور فراهم آورد.
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