به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مرکز معرفی فرهنگی پژوهشگاه در ادامه رویدادها و برنامه‌های فرهنگی و ترویجی خود، این کارگاه آموزشی را با هدف ارتقای آگاهی کودکان نسبت به میراث فرهنگی و ضرورت حفاظت از آثار تاریخی برگزار کرد.

کارگاه یاد شده با رویکرد آموزش مبتنی بر تجربه و در پنج بخش طراحی و اجرا شد. در بخش نخست، کودکان با مفاهیم میراث فرهنگی ملموس و ناملموس آشنا شدند و در ادامه با بلندخوانی کتاب «آبی کوچولو» نوشته گی چپمن با ترجمه مهشید مجتهدزاده و مشارکت در گفت‌وگو و پرسش و پاسخ، به درک عینی‌تری از مفاهیم مطرح‌شده دست یافتند.

در بخش دوم، شرکت‌کنندگان از قلعه تاریخی الموت بازدید کردند و با پیشینه تاریخی و اهمیت این اثر فرهنگی آشنا شدند.

بخش سوم به فعالیت «باستان‌شناسان کوچک» اختصاص داشت. در این بخش، کودکان در قالب یک فعالیت شبیه‌سازی‌شده باستان‌شناسی به جست‌وجو و کشف قطعات سفال پرداختند و با مراحل اولیه کاوش و مستندسازی یافته‌ها آشنا شدند.

در ادامه، کودکان در کارگاه مرمت سفال شرکت کردند و ضمن آشنایی با مراحل پاک‌سازی، قطعه یابی و اتصال قطعات، به‌صورت عملی فرایند مرمت را تجربه کردند. همچنین در این بخش بر اهمیت حفظ آثار در بستر تاریخی خود و پرهیز از جابه‌جایی اشیای فرهنگی از محوطه‌های تاریخی تأکید شد.

در بخش بعدی، شرکت‌کنندگان با حضور در پایگاه میراث فرهنگی الموت و با راهنمایی حمیده چوبک، مدیر پایگاه، از بخش‌های مختلف این مجموعه بازدید کردند.

آشنایی با سفال‌های تاریخی در حال مرمت، بازدید از گنجینه آثار و مشاهده فرایندهای واقعی حفاظت و مرمت، فرصتی برای پیوند میان آموزش‌های کارگاهی و فعالیت‌های تخصصی حوزه میراث فرهنگی فراهم کرد.

در پایان، کودکان با تکمیل شناسنامه مرمتی آثار بازسازی‌شده خود، با اهمیت مستندسازی در فرایند حفاظت و مرمت آشنا شدند و کارگاه آموزشی به پایان رسید.

گفتنی است، این کارگاه با همکاری «تور تجربه کودکی» برگزار شد.

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