به ‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، بهزاد احمدی فارسانی روز شنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۵، در جریان بازدید محمد منان رئیسی، نماینده مردم قم، کهک و جعفرآباد در مجلس شورای اسلامی؛ از نخستین خانه صنایع‌دستی در محله تاریخی یخچال قاضی شهر قم؛ بر ضرورت احداث بازارچه دائمی صنایع‌دستی در قم با هدف حمایت از هنرمندان و تقویت اقتصاد گردشگری تأکید کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم؛ ضمن تبیین ظرفیت‌های هنری استان اظهار کرد: با توجه به میزبانی سالانه میلیون‌ها زائر و گردشگر داخلی و خارجی در قم، فقدان یک بازارچه تخصصی و دائمی برای عرضه محصولات هنری، از چالش‌های اصلی فعالان این حوزه است.

احمدی فارسانی با اشاره به فعالیت حدود ۶هزار هنرمند در بیش از ۵۰ رشته صنایع‌دستی از جمله انگشترسازی، گوهرتراشی، منبت‌کاری، گلیم‌بافی و سفالگری افزود: قم در زمینه انگشترسازی و گوهرسنگ از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و ایجاد بازارچه‌ای در شأن هنرمندان این خطه، می‌تواند ضمن سامان‌دهی وضعیت فروش و بازاریابی، به تقویت برند سوغات استان کمک شایانی کند.

او از برنامه‌ریزی برای توسعه زیرساخت‌های این حوزه خبر داد و گفت: تا پایان امسال، پنج خانه صنایع‌دستی با رویکرد آموزش، تولید و فروش محصولات هنری در استان افتتاح خواهد شد. این مراکز به‌ عنوان بخشی از زنجیره گردشگری زیارتی، نقشی کلیدی در تکمیل چرخه ارزش از مرحله طراحی و تأمین مواد اولیه تا فروش نهایی ایفاء خواهند کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم؛ در تشریح فعالیت اولین خانه صنایع‌دستی در محله یخچال قاضی شهر قم تصریح کرد: این مرکز ضمن حفظ و احیای بناهای تاریخی، به معرفی هنر انگشترسازی و گوهرسنگ به‌ عنوان سوغات شاخص قم می‌پردازد.

احمدی افزود: در این مراکز، محصولات با شناسنامه معتبر، درج عیار نقره و مشخصات دقیق گوهرسنگ عرضه می‌شوند تا زائران حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) و گردشگران بتوانند با اطمینان خاطر از فرآیند تولید بازدید و کالای اصیل خریداری کنند.

او با تأکید بر لزوم حمایت‌های فرادستی؛ توسعه زیرساخت‌های عرضه و ایجاد بازارچه دائمی را گامی اساسی در رونق اقتصادی هنرمندان و تثبیت جایگاه استان قم در حوزه صنایع‌دستی در سطح ملی و جهان اسلام دانست.

خانه صنایع‌دستی قم در محله یخچال قاضی، خیابان معلم غربی، میدان روح‌الله، در مجاورت منزل تاریخی امام خمینی(ره)، کوچه شماره ۱۱ قرار دارد.

انتهای پیام/