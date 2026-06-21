به گزارش خبرنگار میراثآریا، شصتونهمین نشست از سلسلهجلسات «شبهای ایران» با محوریت بررسی پیشینه تجارت میان ایران و هند برگزار میشود.
این نشست تخصصی که به موضوع «تجارت هند و ایران» اختصاص دارد، روز یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ از ساعت ۱۷ در گالری «آداپا» با حضور جمعی از پژوهشگران، دوستداران فرهنگ و تاریخ برگزار خواهد شد.
سخنران اصلی این برنامه، دکتر حسن خادمی، دانشآموخته دانشگاه عثمانیه حیدرآباد هند است که پژوهشهای تخصصی خود را بر مبنای مطالعات میدانی و بررسی اسناد تاریخی در زمینه تجارت ایران و هند در قرون ۱۶ تا ۱۹ میلادی متمرکز کرده است.
در این نشست علمی، ابعاد گوناگون حضور سهقرنی تجار هندی در ایران بررسی خواهد شد. از جمله محورهای اصلی این سخنرانی میتوان به مواردی چون «بررسی راههای تجاری زمینی و دریایی میان دو کشور»، «معرفی گروههای اجتماعی و شبکههای تجاری تاجران هندی»، «شیوه فعالیت اقتصادی آنان در شهرهای مختلف ایران»، «آداب و رسوم ویژه این بازرگانان» و همچنین «تحلیل فهرست کالاهای وارداتی و صادراتی در این بازه تاریخی» اشاره کرد.
گفتنی است، شرکت در «شبهای ایران» برای عموم علاقهمندان و پژوهشگران آزاد و رایگان است.
علاقهمندان برای حضور در این نشست میتوانند به نشانی تهران، پایینتر از میدان ولیعصر، کوچه صومعهسرا، پلاک ۵، گالری آداپا مراجعه کنند.
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