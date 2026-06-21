مسیر حرکت ایران به سوی انرژی سبز/ از تجهیز مدارس تا الزام صنایع به تولید برق تجدیدپذیر

به گزارش میراث آریا، جعفر محمدنژاد سیگارودی معاون سرمایهگذاری ساتبا با بیان اینکه ظرفیت احداث نیروگاههای تجدیدپذیر از ۱۱ مگاوات عبور کرده است، گفت: طی تابستان به امید خدا به ۷هزار مگاوات میرسیم و برنامهریزی ما این است که تا پایان سال به ۱۱ هزار مگاوات دست پیدا کنیم.
او در ادامه با اشاره به تجهیز مدارس کشور به سامانههای خورشیدی اظهار کرد: تا پایان تابستان ۱۲ هزار مدرسه دولتی در سراسر کشور به سامانه خورشیدی ۵ کیلوواتی مجهز میشوند. در همین راستا تفاهماتی انجام شده و بر اساس برنامهریزی صورتگرفته، این طرح در کل کشور اجرا خواهد شد.
محمدنژاد سیگارودی گفت: در حال حاضر ۱۲۰۰ مدرسه در استان تهران به نیروگاه خورشیدی مجهز شدهاند و برای سایر استانها نیز تقسیمبندی انجام شده است. با همکاری سازمان نوسازی مدارس، نقشه راه اجرای این طرح ترسیم شده و از هفته گذشته ارسال تجهیزات آغاز شده است.
معاون سرمایهگذاری ساتبا تصریح کرد: پیشبینی و برنامه زمانبندی ما این است که تا پیش از آغاز سال تحصیلی جدید، این طرح به سرانجام برسد.
او در ادامه درباره تکالیف صنایع در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر بر اساس برنامه هفتم توسعه گفت: صنایع در حال حاضر تعهد ۵ درصدی دارند که این میزان به ۱۵ درصد افزایش پیدا خواهد کرد. بر اساس مصوبهای که مقرر شده، از ابتدای سال ۱۴۰۷ صنایع باید ۱۵ درصد برق مصرفی خود را از طریق تجدیدپذیرها تأمین کنند.
محمدنژاد سیگارودی با اشاره به میزان همکاری صنایع افزود: خوشبختانه اقبال صنایع، بهویژه شهرکهای صنعتی، برای ورود به حوزه نیروگاههای تجدیدپذیر بسیار خوب است و همکاری مناسبی در این زمینه شکل گرفته است.
انتهای پیام/
نظر شما