به گزارش خبرنگار میراثآریا، وزارت فرهنگ یونان از تکمیل عملیات مرمت نمای غربی معبد پارتنون در مجموعه تاریخی آکروپولیس آتن خبر داد؛ اقدامی که به بازدیدکنندگان امکان میدهد برای نخستینبار در حدود ۲۲۰ سال گذشته، این بخش از مشهورترین بنای یونان باستان را در کاملترین وضعیت ممکن مشاهده کنند.
بر اساس اعلام رسمی وزارت فرهنگ یونان، در جریان این پروژه دو قطعه سنگی عمودی در محلهای خالی پیشانی غربی نصب و بخشهایی از دیوار پشتی این قسمت نیز مرمت و تثبیت شد. با اجرای این عملیات، یکپارچگی معماری نمای غربی پارتنون تا حد زیادی احیا شده است.
لینا مندونی، وزیر فرهنگ یونان، با توصیف نتیجه این مرمت به عنوان «منظرهای خیرهکننده»، اعلام کرد: نسلهای متوالی از شهروندان یونان و میلیونها بازدیدکننده در سراسر جهان، نمای غربی پارتنون را بهصورت ناقص مشاهده کرده بودند، اما اکنون این بخش بار دیگر انسجام معماری و تناسبات هندسی منحصر به فرد خود را بازیافته است.
پارتنون که در سده پنجم پیش از میلاد و در دوران زمامداری پریکلس بر فراز تپه آکروپولیس ساخته شد، طی قرنهای متمادی در اثر جنگها، انفجارها، غارت آثار هنری، آلودگیهای زیستمحیطی و مداخلات نامناسب گذشته آسیبهای فراوانی دیده است.
بخش عمده خسارات واردشده به این بنا به سال ۱۶۸۷ میلادی بازمیگردد؛ زمانی که در جریان محاصره آتن توسط نیروهای ونیزی، انفجار مهمات ذخیرهشده در داخل معبد موجب تخریب گسترده سازه شد.
پروژه کنونی بخشی از برنامه گسترده حفاظت و مرمت آکروپولیس است که از سال ۱۹۷۵ آغاز شده و همچنان ادامه دارد. متخصصان «سرویس مرمت آکروپولیس» این عملیات را یکی از پیچیدهترین مداخلات حفاظتی دهههای اخیر توصیف کردهاند؛ پروژهای که مستلزم مطالعات دقیق مهندسی، استفاده از فناوریهای پیشرفته و بهکارگیری مرمر جدید همجنس با سنگهای تاریخی بوده است.
این طرح با حمایت مالی اتحادیه اروپا و تحت نظارت کمیته حفاظت از بناهای آکروپولیس اجرا شده است.
پارتنون که در فهرست میراثجهانی یونسکو ثبت شده، سالانه میلیونها گردشگر را به آتن جذب میکند و همچنان یکی از شناختهشدهترین نمادهای تمدن کلاسیک جهان به شمار میرود.
انتهای پیام/
نظر شما