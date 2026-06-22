به گزارش خبرنگار میراثآریا و به نقل از شبکه سیانبیسی، همزمان با آغاز فصل پرتقاضای سفرهای تابستانی در ایالات متحده، حذف شرکت هواپیمایی اسپیریت از بازار، گزینههای سفر ارزانقیمت را برای میلیونها مسافر آمریکایی محدود کرده و نشانههایی از یک تحول ساختاری در صنعت هوانوردی این کشور را آشکار ساخته است.
تحلیلگران معتقدند تغییرات جاری در بازار حملونقل هوایی آمریکا، میتواند آغاز دورهای تازه باشد؛ دورهای که در آن، مدل کسبوکار مبتنی بر پروازهای فوقکمهزینه جای خود را به راهبردهای درآمدی مبتنی بر مشتریان پردرآمد و خدمات ممتاز خواهد داد.
در دهههای گذشته، پایین بودن قیمت بلیت همواره مهمترین معیار انتخاب پرواز برای بخش عمدهای از مسافران آمریکایی محسوب میشد؛ عاملی که زمینه رشد و توسعه شرکتهایی نظیر اسپیریت، فرانتیر و دیگر ایرلاینهای کمهزینه را فراهم ساخت. با این حال، اکنون بسیاری از کارشناسان بر این باورند که این الگوی اقتصادی با چالشهای بنیادین مواجه شده است.
کایل پاتر، سردبیر وبسایت تخصصی «تریفتی تراولر» و تحلیلگر بازار سفر، با اشاره به تحولات اخیر صنعت هوانوردی آمریکا اظهار کرد: تجربه چند دهه گذشته نشان میدهد که شهروندان آمریکایی همواره حساسیت بالایی نسبت به قیمت بلیت داشتهاند و همین تقاضای گسترده برای کرایههای ارزان، بستر شکلگیری و گسترش ایرلاینهای کمهزینه را فراهم کرده است.
وی با اشاره به خروج اسپیریت از بازار افزود: ورشکستگی و پایان فعالیت این شرکت را میتوان نشانه آغاز عصری جدید در صنعت هوانوردی آمریکا دانست؛ عصری که شاید یادآور دوره موسوم به «عصر طلایی سفرهای هوایی» باشد، اما لزوما برای بخش بزرگی از مسافران عادی و کمدرآمد مطلوب نخواهد بود.
آمارهای مالی منتشرشده از سوی شرکتهای بزرگ هواپیمایی نیز این روند را تأیید میکند. شرکت هواپیمایی دلتا در سال ۲۰۲۵ درآمدی بیسابقه معادل ۵۸.۳ میلیارد دلار به ثبت رساند، با این حال درآمد حاصل از فروش بلیتهای کلاس اقتصادی این شرکت نسبت به سال پیش ۱.۱ میلیارد دلار کاهش یافت.
در مقابل، افزایش تقاضا برای خدمات ممتاز، کاهش درآمد بخش اقتصادی را جبران کرد؛ بهگونهای که اکنون حدود ۶۰ درصد از درآمد دلتا از بخشهای دارای حاشیه سود بالاتر، شامل کابینهای ممتاز، برنامههای وفاداری مشتریان و خدمات حمل بار تأمین میشود.
اد باستین، مدیرعامل دلتا، بازار کنونی هوانوردی را بازاری «دوگانه» توصیف کرده و معتقد است در حالی که مصرفکنندگان پردرآمد همچنان از توان مالی بالایی برخوردارند، بخش قابل توجهی از مشتریان کمدرآمد با محدودیتهای اقتصادی بیشتری مواجه شدهاند.
وی پیشتر در گفتوگو با شبکه سیانبیسی تصریح کرده بود: قیمت بلیتها تابع میزان تقاضاست و در حال حاضر، سریعترین رشد بازار به بخش پروازهای ممتاز اختصاص دارد. به گفته او، محدود بودن ظرفیت عرضه و تمایل مشتریان به پرداخت هزینههای بیشتر برای استفاده از خدمات ممتاز، یکی از مهمترین عوامل سودآوری شرکتهای هواپیمایی در شرایط کنونی به شمار میرود.
شرکت هواپیمایی یونایتد نیز عملکردی مشابه را تجربه کرده است. سود خالص تعدیلشده این شرکت در سال ۲۰۲۵ به ۳.۵ میلیارد دلار رسید که نسبت به سال قبل ۶ درصد افزایش نشان میدهد، در حالی که درآمد حاصل از فروش صندلیهای ممتاز با رشد ۱۱ درصدی همراه بوده است.
یونایتد پیش از آغاز تنشهای اخیر در خاورمیانه، انتظار ثبت سودی تاریخی در سال جاری را داشت و با وجود تحولات ژئوپلیتیکی اخیر، همچنان از تداوم تقاضای بالا در بازار خبر داده است؛ موضوعی که این شرکت آن را ناشی از حضور مسافرانی میداند که حساسیت کمتری نسبت به قیمت بلیت دارند.
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