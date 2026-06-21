به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، تنها چند روز پس از آغاز رقابت‌های جام‌جهانی فوتبال ۲۰۲۶، بسیاری از فعالان صنعت گردشگری در ایالات متحده اعلام کرده‌اند که هنوز موج گسترده گردشگران خارجی که پیش‌تر برای این رویداد پیش‌بینی شده بود، محقق نشده است.

بر اساس تحلیل خبرگزاری رویترز، هتل‌ها و شرکت‌های هواپیمایی در شماری از شهرهای میزبان با تقاضایی کمتر از سطح مورد انتظار روبه‌رو شده‌اند؛ به گونه‌ای که برخی هتل‌ها برای جذب مسافران ناچار به تعدیل نرخ‌ها و ارائه تخفیف شده‌اند. همچنین گزارش‌ها حاکی از آن است که رزرو برخی پروازها و اقامتگاه‌ها کمتر از برآوردهای اولیه بوده است.

کارشناسان صنعت گردشگری معتقدند چند عامل اصلی در شکل‌گیری این وضعیت نقش داشته است. افزایش چشمگیر قیمت بلیت مسابقات، هزینه بالای اقامت در شهرهای میزبان، نرخ بالای حمل‌ونقل داخلی، دشواری‌های مربوط به اخذ ویزا و همچنین پراکندگی جغرافیایی مسابقات در ۱۶ شهر مختلف در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، از جمله مهم‌ترین موانع سفر هواداران عنوان شده‌اند.

در برخی شهرهای میزبان، هزینه اقامت در هتل‌های نزدیک ورزشگاه‌ها به چند هزار دلار در هر شب رسیده و حتی هزینه پارک خودرو در اطراف برخی ورزشگاه‌ها نیز به صدها دلار افزایش یافته است؛ موضوعی که انتقاد هواداران را به دنبال داشته است.

با این حال، کارشناسان تاکید می‌کنند که هنوز برای ارزیابی نهایی اثرات اقتصادی جام‌جهانی زود است و با نزدیک شدن به مراحل حذفی و افزایش حساسیت مسابقات، احتمال افزایش تقاضا برای سفر وجود دارد.

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