به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مجله تخصصی Archaeology و خبرگزاری آسوشیتدپرس اعلام کردند گروهی از باستان‌شناسان به سرپرستی «جو بگلی» باستان‌شناس ارشد شهر بوستون، در جریان حفاری‌های انجام‌شده در تپه «بریدز هیل»، موفق به شناسایی بخشی از خاکریز و خندق دفاعی نیروهای استقلال‌طلب آمریکایی شدند. این استحکامات در ژوئن سال ۱۷۷۵ و تنها چند ساعت پیش از آغاز نبرد ساخته شده بود.

پژوهشگران با استفاده از فناوری رادار نفوذی به زمین (GPR) ابتدا محل احتمالی استحکامات را شناسایی کردند و سپس در حفاری‌های میدانی، خندقی به عمق حدود یک متر و عرض بیش از دو متر را آشکار ساختند. بررسی‌ها نشان می‌دهد نیروهای آمریکایی خاک حاصل از این خندق را برای ساخت دیواره‌ای دفاعی به ارتفاع حدود دو متر به کار برده بودند.

در جریان این کاوش‌ها هشت گلوله تفنگ، قطعاتی از سلاح‌های قرن هجدهم، چخماق‌های جنگی، دکمه لباس نظامی، پیپ‌های تنباکو، فنجان‌های چای و حتی یک فرکننده موی متعلق به نیروهای بریتانیایی کشف شده است. کارشناسان می‌گویند برخی از گلوله‌های یافت‌شده متعلق به هر دو طرف درگیری بوده و آثار شلیک روی آنها به‌خوبی قابل مشاهده است.

این یافته‌ها همچنین برای نخستین بار شکل دقیق استحکامات مربعی‌شکل نشان‌داده‌شده در نقشه «هنری پلهام» را تایید می‌کند؛ نقشه‌ای که تنها چند ماه پس از وقوع نبرد ترسیم شده بود و سال‌ها درباره دقت آن تردید وجود داشت.

نبرد بانکر هیل که در ۱۷ ژوئن ۱۷۷۵ رخ داد، از مهم‌ترین رویارویی‌های آغازین انقلاب آمریکا به شمار می‌رود.

باستان‌شناسان اعلام کرده‌اند مرحله بعدی تحقیقات بر یافتن محل احتمالی گورهای جمعی سربازان کشته‌شده و مستندسازی کامل میدان نبرد متمرکز خواهد بود. تاکنون هیچ بقایای انسانی در محل کشف نشده است.

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