به گزارش خبرنگار میراثآریا، براساس طرح جدیدی که از سوی «سیمونه ونتورینی» شهردار تازهمنتخب ونیز مطرح شده، هزینه ورود گردشگران یکروزه در روزهای اوج سفر میتواند از رقم فعلی ۵ تا ۱۰ یورو به ۳۰ تا ۵۰ یورو افزایش یابد.
ونیز نخستین شهر جهان بود که در سال ۲۰۲۴ برای ورود گردشگران یکروزه عوارض ورودی تعیین کرد. این طرح ابتدا بهصورت آزمایشی در ۲۹ روز از سال اجرا شد و سپس دامنه آن گسترش یافت. در سال ۲۰۲۶ نیز این عوارض در ۶۰ روز پرتردد سال اعمال میشود.
در حال حاضر گردشگرانی که دستکم چهار روز پیش از سفر ثبتنام کنند ۵ یورو و افرادی که در روزهای نزدیک به سفر اقدام کنند ۱۰ یورو پرداخت میکنند. با این حال، مسئولان شهری معتقدند این مبالغ نتوانسته تأثیر چشمگیری بر کاهش تعداد بازدیدکنندگان داشته باشد و به همین دلیل افزایش قابل توجه تعرفهها در دستور کار قرار گرفته است.
شهردار ونیز اعلام کرده است که افزایش عوارض ورود، ابزاری برای مدیریت جریان گردشگران در روزهای پرتردد خواهد بود و درآمد حاصل از آن برای نگهداری و حفاظت از این شهر تاریخی هزینه میشود. به گفته مقامهای شهری، هزینه سالانه حفاظت و نگهداری ونیز و زیرساختهای آن بیش از ۱۰۰ میلیون یورو برآورد میشود.
بر اساس مقررات فعلی، گردشگران اقامتکننده در هتلها، ساکنان منطقه ونتو و کودکان زیر ۱۴ سال از پرداخت این عوارض معاف هستند، اما همچنان باید در سامانه رسمی شهر ثبتنام کرده و کد QR دریافت کنند.
ونیز طی سالهای اخیر به یکی از نمادهای جهانی بحران «گردشگری انبوه» تبدیل شده است. در برخی روزهای اوج سفر، تعداد گردشگران چندین برابر جمعیت ساکن شهر میشود و فشار زیادی بر شبکه حملونقل، خدمات شهری و بناهای تاریخی وارد میکند. مسئولان شهری امیدوارند با افزایش عوارض ورود، بخشی از این فشار کاهش یابد و روند حفاظت از میراث جهانی این شهر تسهیل شود.
انتهای پیام/
نظر شما