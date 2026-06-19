گردشگری عربستان زیر سایه جنگ/ افت ۶ درصدی ورود گردشگران در سال ۲۰۲۶

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، احمد الخطیب، وزیر گردشگری عربستان، روز چهارشنبه در نشست FII PRIORITY Europe گفت که جنگ و نااطمینانی‌های ناشی از آن بر جریان سفر در منطقه تأثیر گذاشته و موجب کاهش ورود گردشگران به عربستان شده است. با این حال وی این کاهش را «کندی قابل کنترل» توصیف کرد و تاکید کرد که گردشگری مذهبی توانسته بخشی از آثار منفی بحران را جبران کند.

به گفته الخطیب، حضور میلیون‌ها زائر برای انجام عمره و حج موجب شده است صنعت گردشگری عربستان در مقایسه با برخی کشورهای منطقه مقاومت بیشتری در برابر تبعات جنگ از خود نشان دهد.

این نخستین بار است که یک مقام ارشد سعودی به‌صورت رسمی از تأثیر مستقیم جنگ بر شاخص‌های گردشگری این کشور سخن می‌گوید. عربستان طی سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در حوزه گردشگری انجام داده و پروژه‌های بزرگی را برای جذب گردشگران بین‌المللی در دستور کار قرار داده است.

انتهای پیام/