سیگنال مثبت لندن به صنعت گردشگری خاورمیانه/ هشدارهای سفر کاهش یافت

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، وزارت امور خارجه بریتانیا اعلام کرد این تصمیم پس از دستیابی تهران و واشنگتن به تفاهم موقت برای پایان دادن به درگیری‌ها و کاهش تنش‌های منطقه‌ای اتخاذ شده است. لندن پیش‌تر در پی حملات متقابل و ناامنی‌های ناشی از جنگ، نسبت به سفر به برخی مقاصد خلیج‌فارس هشدار داده بود.

بر اساس گزارش رویترز، جنگ ماه‌های اخیر موجب اختلال گسترده در سفرهای هوایی، گردشگری و ترانزیت مسافران از طریق هاب‌های مهم منطقه شده بود. امارات، قطر و سایر کشورهای خلیج‌فارس از مهم‌ترین مراکز اتصال پروازهای بین‌المللی میان آسیا، اروپا و اقیانوسیه به شمار می‌روند.

مارک تنزر، مدیر انجمن آژانس‌های مسافرتی بریتانیا (ABTA)، کاهش هشدارهای سفر را «تقویت‌کننده مهم گردشگری خاورمیانه» توصیف کرده و گفته است بسیاری از گردشگران بریتانیایی برنامه‌ریزی سفرهای تابستانی خود را تا روشن شدن وضعیت امنیتی منطقه به تعویق انداخته بودند.

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