به گزارش خبرنگار میراثآریا و براساس گزارش خبرگزاری رویترز، دولت استرالیا سطح هشدار سفر برای کشورهای منطقه را از سطح «سفر نکنید» به سطح «در مورد ضرورت سفر تجدیدنظر کنید» کاهش داده است. این تغییر پس از تفاهم میان ایران و آمریکا و فروکش کردن نگرانیها درباره گسترش درگیریها در منطقه صورت گرفته است.
کارشناسان صنعت گردشگری معتقدند هشدارهای سفر یکی از مهمترین شاخصهایی است که بر تصمیم گردشگران برای انتخاب مقصد اثر میگذارد. کاهش این هشدارها معمولا به افزایش اعتماد مسافران، فعال شدن دوباره بیمههای مسافرتی و رشد تقاضا برای سفر منجر میشود.
رویترز گزارش داده است که شرکتهای بزرگ گردشگری و فروش بلیت در استرالیا از این تصمیم استقبال کردهاند و انتظار دارند با کاهش نگرانیهای امنیتی، روند رزرو سفر به مقاصد خاورمیانه و اروپا از طریق هابهای هوایی منطقه افزایش یابد. در ماههای گذشته تنشهای منطقهای موجب کاهش شدید سفرها، لغو پروازها و افت تقاضای گردشگری شده بود.
بر اساس این گزارش، شرکتهای هواپیمایی بزرگ حوزه خلیجفارس که بخش قابل توجهی از جابهجایی مسافران میان اروپا، آسیا و اقیانوسیه را بر عهده دارند، از جمله بهرهمندان اصلی کاهش تنشها خواهند بود. این شرکتها در ماههای اخیر به دلیل نگرانیهای امنیتی و محدودیتهای بیمهای بخشی از بازار خود را از دست داده بودند.
ایران نیز به عنوان یکی از مهمترین مقاصد گردشگری فرهنگی و تاریخی منطقه میتواند از فضای جدید ایجادشده بهرهمند شود. کارشناسان بر این باورند که ثبات بیشتر منطقهای و گسترش تعاملات بینالمللی میتواند زمینه معرفی گستردهتر ظرفیتهای گردشگری ایران در بازارهای جهانی را فراهم کند و به تقویت گردشگری ورودی کشور بینجامد.
انتهای پیام/
نظر شما