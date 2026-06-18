به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، همزمان با امضای تفاهم‌نامه میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا، یکی از مهم‌ترین تحولات اقتصادی و حمل‌ونقلی منطقه، توافق بر سر بازگشایی مسیرهای دریایی خلیج‌فارس و دریای عمان است؛ مسیری راهبردی که طی ماه‌های اخیر تحت تأثیر تنش‌های منطقه‌ای با محدودیت‌های گسترده مواجه شده بود.

بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، ایران و آمریکا در چارچوب تفاهم‌نامه جدید متعهد شده‌اند به درگیری‌ها و محاصره‌های دریایی در منطقه پایان دهند و شرایط لازم برای بازگشت تردد دریایی به سطح پیش از بحران را فراهم کنند.

رویترز همچنین گزارش داده است که بازگشایی تنگه هرمز و ازسرگیری عبور ایمن شناورها یکی از محورهای اصلی تفاهم‌نامه محسوب می‌شود؛ موضوعی که از سوی فعالان حمل‌ونقل دریایی و بازارهای منطقه‌ای به‌عنوان یکی از مهم‌ترین پیامدهای اقتصادی توافق مورد استقبال قرار گرفته است.

کارشناسان گردشگری معتقدند ثبات و امنیت دریایی پیش‌نیاز اصلی توسعه گردشگری دریامحور در خلیج‌فارس است. در سال‌های اخیر، بنادر منطقه از جمله مقاصد مهم گردشگری دریایی، کشتی‌های تفریحی و سفرهای کروز در خاورمیانه به شمار می‌رفتند، اما تنش‌های ژئوپلیتیکی موجب کاهش فعالیت‌های گردشگری دریایی و افزایش نگرانی شرکت‌های فعال در این حوزه شده بود.

اگرچه تاکنون هیچ شرکت بین‌المللی کروز به‌طور رسمی از بازگشت برنامه‌های خود به منطقه خبر نداده است، اما فعالان صنعت گردشگری معتقدند توافق جدید می‌تواند نخستین گام در مسیر احیای تدریجی گردشگری دریایی در خاورمیانه باشد؛ بخشی که پیش از تشدید تنش‌های منطقه‌ای، از ظرفیت قابل توجهی برای جذب گردشگران بین‌المللی برخوردار بود.

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