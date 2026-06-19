به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، خبرگزاری رویترز در گزارشی از شهر ریودوژانیرو اعلام کرد «ژارباس منگینی کارلینی» ۵۸ ساله تاکنون بیش از ۳ هزار نمونه دست‌ساز از جام‌جهانی فوتبال را در کارگاه خود تولید کرده است.

وی که پیش‌تر در صنعت فلزکاری فعالیت می‌کرد، پس از قهرمانی برزیل در جام جهانی ۱۹۹۴ و مشاهده بالا بردن جام توسط دونگا، تصمیم گرفت نمونه‌های دست‌ساز این جام را تولید کند.

این هنرمند برزیلی اکنون در کارگاهی در نزدیکی ورزشگاه مشهور ماراکانا فعالیت می‌کند و آثار خود را به ۱۷ کشور در قاره‌های آمریکا و اروپا صادر می‌کند. جام‌های تولیدی او به‌صورت دستی قالب‌گیری و پرداخت می‌شوند و در رنگ طلایی یا کروم عرضه می‌شوند.

رویترز گزارش داده است که همزمان با جام‌جهانی ۲۰۲۶ که به میزبانی آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار می‌شود، تقاضا برای این محصولات افزایش یافته و این صنعتگر تاکنون حدود ۶۰۰ جام جدید تولید کرده است؛ رقمی که چند برابر میزان تولید معمول او در دوره‌های گذشته جام جهانی محسوب می‌شود.

کارشناسان اقتصاد خلاق معتقدند رویدادهای بزرگ ورزشی می‌توانند فرصت‌های مهمی برای توسعه صنایع‌دستی، تولید محصولات فرهنگی و افزایش درآمد هنرمندان محلی ایجاد کنند. نمونه برزیلی نشان می‌دهد چگونه یک رویداد جهانی می‌تواند به رونق تولیدات دست‌ساز و صادرات صنایع فرهنگی منجر شود.

خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز در گزارشی جداگانه تاکید کرده است که آثار این هنرمند علاوه بر گردشگران و هواداران فوتبال، مورد توجه چهره‌های شناخته‌شده فوتبال برزیل نیز قرار گرفته و برخی از جام‌های دست‌ساز او به شخصیت‌هایی همچون پله و رونالدینیو اهدا شده است.

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