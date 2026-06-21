به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، «موزه جدید لندن» که پیش‌تر با عنوان «موزه لندن» شناخته می‌شد، پس از اجرای یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های بازآفرینی فرهنگی در بریتانیا، در ساختمان‌های تاریخی منطقه اسمیتفیلد پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود؛ رخدادی که از سوی ناظران فرهنگی، نقطه عطفی در تحول الگوهای موزه‌داری شهری در اروپا ارزیابی می‌شود.

این مجموعه در دو تالار تاریخی بازار ویکتوریایی اسمیتفیلد استقرار یافته و با سرمایه‌گذاری بالغ بر ۴۳۷ میلیون پوند، طی فرآیندی چندساله مورد مرمت، بازسازی و تجهیز قرار گرفته است. اجرای این پروژه با حمایت نهادهای شهری لندن، شهرداری این شهر و شماری از مؤسسات و حامیان فرهنگی صورت گرفته است.

مدیران موزه تاکید کرده‌اند که این مجموعه به‌عنوان فضایی عمومی و فراگیر، نقش فعالی در تقویت پیوندهای اجتماعی، توسعه مشارکت‌های فرهنگی و ارتقای تجربه زیسته شهروندان ایفا خواهد کرد.

شارون ایمنت، مدیر موزه، با تشریح راهبردهای جدید این مجموعه اظهار کرد: هدف اصلی آن است که موزه به بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی روزمره مردم تبدیل شود؛ فضایی که در آن، بازدیدکنندگان علاوه بر مواجهه با روایت‌های تاریخی، امکان حضور در نشست‌های فرهنگی، رویدادهای اجتماعی، جشنواره‌های غذایی، گردهمایی‌های محلی و برنامه‌های شبانه را نیز داشته باشند.

به گفته وی، موزه‌های قرن بیست‌ویکم باید بیش از آنکه صرفا مخزن نگهداری اشیای تاریخی باشند، به بسترهایی در دسترس، مشارکت‌محور و پاسخگو در برابر نیازهای متنوع جوامع شهری تبدیل شوند.

بر اساس اعلام مسئولان این مجموعه، بخشی از گنجینه‌ای متشکل از حدود هفت میلیون شیء تاریخی در موزه جدید لندن به نمایش گذاشته خواهد شد. گنجینه مشهور «چیپساید»، شماری از آثار مرتبط با دوره سلطنت چارلز اول، مجموعه آثار رومی کشف‌شده در لندن و نیز آثاری از تاریخ اجتماعی معاصر این شهر، از جمله مهم‌ترین آثار قابل نمایش در این مجموعه به شمار می‌روند.

انتهای پیام/