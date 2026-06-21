به گزارش خبرنگار میراثآریا، اتحادیه صنایعدستی اروپا (ECA) با انتشار گزارش «سلامت و رفاه از مسیر صنایعدستی» اعلام کرد شواهد علمی فزایندهای وجود دارد که نشان میدهد مشارکت در فعالیتهای صنایعدستی، تأثیر مثبتی بر سلامت ذهنی و کیفیت زندگی افراد دارد.
این مطالعه که توسط پژوهشگران دانشگاه فنلاند شرقی انجام شده، نشان میدهد فعالیتهای دستی و خلاقانه میتواند موجب کاهش اضطراب، تقویت تمرکز، افزایش احساس تعلق اجتماعی و بهبود عملکرد شناختی افراد شود.
در این گزارش تاکید شده است که صنایعدستی میتواند بهعنوان رویکردی مکمل در نظامهای مراقبت سلامت و برنامههای پیشگیرانه سلامت روان مورد استفاده قرار گیرد.
پژوهشگران همچنین هشدار دادهاند که بسیاری از هنرمندان و صنعتگران حرفهای که در اجرای برنامههای اجتماعی و سلامتمحور مشارکت دارند، با کمبود حمایتهای مالی و فشارهای شغلی روبهرو هستند و لازم است دولتها و نهادهای عمومی حمایت بیشتری از این بخش به عمل آورند.
رئیس اتحادیه صنایعدستی اروپا در این گزارش تاکید کرده است که صنایعدستی ظرفیت آن را دارد که در قالب برنامههای اجتماعی، آموزشی و درمانی به بخشی از سیاستهای سلامت عمومی اروپا تبدیل شود.
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