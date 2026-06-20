به گزارش خبرنگار میراثآریا، این برنامه آموزشی و مشاورهای رایگان با عنوان «مهارتها و ابزارهای صنایعدستی معاصر» توسط مرکز توسعه صنایعدستی آرتکس (Artex) و با حمایت منطقه توسکانی و شهرداری فلورانس اجرا میشود و تلاش دارد کسبوکارهای صنایعدستی را با الزامات بازارهای جدید، فناوریهای نوین و شیوههای مدرن بازاریابی آشنا کند.
برگزارکنندگان این طرح اعلام کردهاند که Crafts Lab برای کارگاههای صنایعدستی، شرکتهای تولیدی و نسل جدید صنعتگران طراحی شده است تا بتوانند از الگوی سنتی تولید صرف فاصله گرفته و با تمرکز بر ارزشآفرینی، توسعه برند، ارتباط مؤثر با مشتریان و عرضه محصولات با ارزش افزوده بالاتر، جایگاه خود را در بازارهای داخلی و بینالمللی ارتقا دهند.
این برنامه در سه مرحله برگزار میشود. مرحله نخست شامل مجموعهای از وبینارهای آموزشی درباره تحولات صنایعدستی معاصر، کاربرد هوش مصنوعی در این حوزه و راهبردهای توسعه برند است. در مرحله دوم، شرکتکنندگان در کارگاههای تخصصی حضوری به تحلیل موقعیت کسبوکار خود، شناسایی چالشها و تدوین مسیرهای توسعه میپردازند. مراحل بعدی نیز بر ارائه مشاورههای تخصصی و تدوین برنامههای عملیاتی برای رشد کسبوکارها متمرکز خواهد بود.
کارشناسان صنایع خلاق معتقدند اجرای چنین برنامههایی نشاندهنده تغییر رویکرد اروپا از حمایت صرف از میراث ناملموس به سمت تقویت اقتصاد صنایعدستی و افزایش توان رقابتی هنرمندان در بازارهای جهانی است. در سالهای اخیر کشورهای اروپایی با اجرای طرحهای آموزشی، دیجیتالیسازی و توسعه برندهای صنایعدستی تلاش کردهاند سهم این بخش را در اقتصاد فرهنگی افزایش دهند.
منطقه توسکانی ایتالیا یکی از مهمترین قطبهای صنایعدستی اروپا به شمار میرود و شهر فلورانس بهواسطه هنرهای سنتی، چرمسازی، جواهرسازی، سفالگری و دیگر رشتههای صنایعدستی، جایگاه ویژهای در شبکه صنایع خلاق این قاره دارد.
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