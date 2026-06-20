به گزارش خبرنگار میراثآریا، براساس گزارش خبرگزاری رویترز، این موج گرما که از سوی کارشناسان هواشناسی یکی از شدیدترین رخدادهای اقلیمی سال ۲۰۲۶ توصیف شده، دمای هوا را در برخی مناطق اروپا به بیش از ۴۰ درجه سانتیگراد رسانده است. در فرانسه، دولت با برگزاری نشستهای ویژه مدیریت بحران در حال بررسی راهکارهای مقابله با پیامدهای این شرایط جوی است. سازمان هواشناسی فرانسه اعلام کرده است که دما در برخی مناطق از جنوبغربی تا حومه پاریس و منطقه بورگونی ممکن است به ۴۱ درجه سانتیگراد برسد؛ شرایطی که با موجهای گرمای تاریخی سالهای ۲۰۰۳ و ۲۰۱۹ مقایسه شده است.
این وضعیت بر صنعت گردشگری اروپا تأثیر مستقیم گذاشته است. در ایتالیا، هزاران گردشگر که برای بازدید از جاذبههای تاریخی رم به این کشور سفر کردهاند، ناچار شدهاند ساعات بازدید خود را تغییر دهند یا برای فرار از گرما به فضاهای سرپوشیده و محوطههای زیرزمینی آثار تاریخی پناه ببرند. گزارشها از رم حاکی است بازدیدکنندگان اطراف کولوسئوم و دیگر بناهای تاریخی با دمایی فراتر از حد معمول تابستان روبهرو شدهاند.
در شهر بولونیا نیز ساکنان و گردشگران برای کاهش اثرات گرما به آبنماها، فضاهای سایهدار و گذرگاههای تاریخی شهر روی آوردهاند. همزمان در آلمان هشدارهای سراسری گرما صادر شده و پیشبینی میشود دما در برخی مناطق به حدود ۳۸ درجه سانتیگراد برسد.
کارشناسان گردشگری معتقدند تداوم این شرایط میتواند الگوی سفرهای تابستانی در اروپا را تغییر دهد. افزایش دما نهتنها بازدید از محوطههای تاریخی و میراثفرهنگی روباز را دشوارتر میکند، بلکه ممکن است بخشی از گردشگران را به سمت مقاصد خنکتر در شمال اروپا سوق دهد. برخی شهرها از جمله پاریس نیز برای سازگاری با شرایط جدید، ساعات فعالیت پارکها و فضاهای عمومی را افزایش دادهاند.
پژوهشگران حوزه اقلیم تاکید میکنند که فراوانی و شدت موجهای گرما در اروپا طی سالهای اخیر افزایش یافته و بسیاری از مطالعات این روند را با تغییرات اقلیمی جهانی مرتبط میدانند. به گفته آنان، صنعت گردشگری اروپا که یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی این قاره به شمار میرود، ناگزیر است خود را با شرایط جدید اقلیمی سازگار کند.
بر اساس پیشبینیها، اوج این موج گرما در روزهای آینده خواهد بود و بسیاری از مقاصد گردشگری اروپا همچنان با دمایی فراتر از میانگین فصلی مواجه خواهند ماند.
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