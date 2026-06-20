به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مأموریت باستان‌شناسی شورای‌عالی آثار مصر در جریان کاوش‌های فصل جدید در محوطه «القصر القدیم» (کاخ یا قصر کهن) موفق به شناسایی عناصر معماری جدیدی از یک معبد متعلق به دودمان بیست‌وششم مصر شد. این دوره تاریخی بین سال‌های ۶۶۴ تا ۵۲۵ پیش از میلاد قرار دارد و از مهم‌ترین دوره‌های احیای قدرت مصر باستان به شمار می‌رود.

بر اساس اعلام وزارت گردشگری و آثار باستانی مصر، کاوشگران بقایای یک اتاق سنگی ساخته‌شده از ماسه‌سنگ، تعدادی بلوک سنگی منقوش و مجموعه‌ای از آثار باستانی را کشف کرده‌اند. بر روی برخی از این سنگ‌نوشته‌ها نام و القاب سلطنتی فرعون «پسامتیک یکم» دیده می‌شود که بنیان‌گذار دودمان بیست‌وششم مصر محسوب می‌شود.

هشام اللیثی، دبیرکل شورای‌عالی آثار مصر، اعلام کرد یافته‌های جدید به باستان‌شناسان کمک می‌کند تا نقشه معماری اصلی معبد و مراحل توسعه آن را با دقت بیشتری بازسازی کنند. به گفته او، محوطه القصر القدیم در دوره‌های مختلف تاریخی یکی از مهم‌ترین مراکز مذهبی و اداری واحه بحریه بوده است.

کاوش‌ها همچنین نشان داده است ساخت این معبد در دوران حکومت پسامتیک یکم آغاز شده و در دوره جانشینان او از جمله فرعون «آپریس» و «آماسیس دوم» ادامه یافته است.

از مهم‌ترین یافته‌های فصل جدید حفاری می‌توان به کشف تالار ستون‌دار اصلی معبد اشاره کرد که دارای ۱۶ ستون ماسه‌سنگی است. همچنین مجموعه‌ای از اتاق‌ها، نیایشگاه‌ها و کتیبه‌های هیروگلیف مربوط به خدایان مصر باستان از جمله آمون، موت و خونسو نیز شناسایی شده‌اند.

باستان‌شناسان در جریان این کاوش‌ها یک سنگ‌نوشته متعلق به دوران فرعون آمنهوتپ دوم از دودمان هجدهم را نیز کشف کرده‌اند که نشان می‌دهد ارتباط واحه بحریه با حکومت مرکزی مصر دست‌کم چند قرن پیش از ساخت این معبد برقرار بوده است. همچنین آثاری از دوران رامسس دوم به دست آمده که از سابقه طولانی فعالیت‌های مذهبی در این منطقه حکایت دارد.

کارشناسان مصری معتقدند این کشف جدید می‌تواند نقش واحه بحریه را در ساختار سیاسی، اقتصادی و مذهبی مصر باستان روشن‌تر کند. این منطقه که در دوران متأخر مصر به‌عنوان مرکز اصلی واحه شناخته می‌شد، طی سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین کانون‌های پژوهش‌های باستان‌شناسی این کشور تبدیل شده است.

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